Zawsze myję okna tym tanim płynem. Szyby lśnią bez smug przez wiele tygodni. Sposób na mycie okien

W czerwcu wrzucam to do kopca, a kret wynosi się z mojego ogrodu. Mam spokój z kopcami i zrytą ziemią. Humanitarny sposób na kreta w ogrodzie

Zawsze myję okna tym tanim płynem. Szyby lśnią bez smug przez wiele tygodni

Mycie okien wielu osobom kojarzy się z mozolnym czyszczeniem zabrudzonych szyb, potem wycieraniem ich na sucho, a finalnie często okazuje się, że są widoczne na nich smugi. Wtedy najczęściej zadajemy sobie pytanie, czym myć okna, aby były czyste bez smug i zacieków. Okazuje się, że to banalnie proste i tanie. Wystarczy zamiast tradycyjnego płynu do mycia szyb wykorzystać zimowy płyn do spryskiwaczy, którego używamy w swoim aucie. Dlaczego będzie skuteczny? Otóż w składzie płynu do spryskiwaczy znajdziemy glicerynę, która sprawia, że krople wody po prostu spływają po szybie. Dzięki temu okna będą czyste przez znacznie dłuższy czas. Wystarczy rozpylić nierozcieńczony płyn na szybę i wytrzeć do sucha. Nie tylko będzie błyszczeć, ale także odpychać kurz i wodę. Z pewnością zaletą mycia okien płynem do spryskiwaczy jest fakt, że jest zdecydowanie tańszy niż specjalistyczne detergenty.

Jak myć okna, aby nie było na nich smug?

Podczas mycia okien warto także przestrzegać kilku ważnych zasad, dzięki którym nie pojawią się na szybach smugi. Po pierwsze unikaj mycia w słoneczny dzień, kiedy promienie padają wprost na szyby. To jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas mycia okien. Promienie słoneczne sprawiają, że płyn szybko zasycha, a na szybach pozostają nieestetyczne smugi i zacieki. Najlepiej to zadanie pozostawić sobie na wczesny ranek lub późne popołudnie, kiedy słońce schowa się za horyzontem. Drugą kwestią jest dobór odpowiedniej ściereczki. Zdecydowanie odradza się korzystanie z ręczników papierowych, które pozostawiają na szybach pył i kurz. Lepiej zastąpić je ściereczką z mikrofibry.