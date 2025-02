Wsyp ten proszek do pralki i wciśnij odpowiedni przycisk. Usunie zarodniki pleśni i brzydki zapach z bębna. Czyszczenie pralki bez sody oczyszczonej i octu

Wymieszaj i rozsyp wokół rododendronów w przedwiośniu. Krzewy zakwitną niczym gwiazdy na niebie. Odżywka do rododendronu do stosowania wczesną wiosną

Wsyp kilka łyżeczek do bębna pralki i nastaw odpowiedni program. Usunie brzydkie zapachy oraz zarodniki pleśni

Brzydkie zapachy oraz pleśń w pralce to dość powszechny problem. Najczęściej wynika oraz z nieumiejętnego orz zbyt rzadkiego czyszczenia pralki. Mało osób wie, że pralkę należy odpowiednio konserwować. W zakamarkach urządzenia oraz na gumowych uszczelkach osadza się wilgoć, która stwarza idealnie warunku do rozwoju zarodników pleśni oraz grzybów. Z czasem zaczynają one uwalniać brzydkie zapachy. Gdy pleśni jest dużo nieprzyjemne aromaty przenikają w świeże prania. W takim przypadku należy reagować szybko. Nieczyszczona pralka może się zepsuć, a jej naprawa będzie kosztowna.

Do czyszczenia pralki świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Często polecany jest ocet. Ma on silnie właściwości bakteriobójcze, dzięki czemu doskonale usuwa zarodniki pleśni. Ocet przeciwdziała również osadzaniu się kamienia, który może prowadzić do poważnych awarii urządzenia. Innym sposobem na czyszczenie pralki jest soda oczyszczona. Proszek ten świetnie usuwa każdego rodzaju zabrudzenia oraz niweluje brzydkie zapachy. Rewelacyjnym połączeniem obu tych środków jest kwasek cytrynowy. Ma on podobne działanie jak ocet, ale jest delikatniejszy. Kwasek cytrynowy rozpuszcza i usuwa pleśń, a także redukuje brzydkie zapachy. Wystarczy, że wsypiesz kilka łyżeczek kwasku cytrynowego do komory na proszek do prania oraz ustawić cykl piorący z wysoką temperaturą. To bardzo ważne, ponieważ wysoka temperatura najlepiej zabija zarazki oraz usuwa pleśń. Po skończonym cyklu zostaw otwarte drzwiczki do pralki na kilka godzin. Po tym czasie sprawdź i wytrzyj do sucha uszczelki oraz zakamarki wokół bębna pralki. Unikaj zbierania się wody w tych miejscach. W przypadku dużej ilości pleśni jedno pranie nie wystarczy, aby się jej pozbyć. Proces ten najlepiej jest powtórzyć kilkukrotnie, a następnie czyścić pralkę przynajmniej raz w miesiącu.

