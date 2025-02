Zawsze to robię podczas prania ubrań z kaszmiru w pralce, a jeszcze nigdy ich nie zniszczyłam. Pranie kaszmiru w pralce

Zawsze to robię podczas prania ubrań z kaszmiru w pralce, a jeszcze nigdy ich nie zniszczyłam

Pranie kaszmirowego swetra lub czapki można wykonać ręcznie i to chyba najpopularniejszy i zarazem najbezpieczniejszy sposób na odświeżenie tego delikatnego materiału. Jednak nie każdy z nas jest fanem prania ręcznego i w związku z tym zastanawiamy się, czy można prać kaszmir w pralce? Oczywiście jest to możliwe, jednak pod warunkiem spełnienia kilku bardzo ważnych zasad. Dzięki nim nie tylko odświeżysz ubrania wykonane z kaszmiru, ale też nie zniszczysz ich, ani nie skurczysz. Jak zatem prać kaszmir w pralce, aby go nie zniszczyć? Oprócz zastosowania odpowiednich płynów do prania, należy zwrócić uwagę na to, jak wkładamy ubrania z kaszmiru do bębna. Otóż ja zawsze zanim umieszczę kaszmirowe swetry czy czapki w pralce, przekręcam je na lewą stronę. Dzięki temu zmniejszam ryzyko uszkodzenia go z zewnętrznej strony. Również pod żadnym pozorem nie piorę ubrań z kaszmiru z odzieżą posiadającą różne klamry, zamki lub rzepy.

Jak prać kaszmir w pralce? Temperatura, program, obroty

Kaszmir to tkanina niezwykle delikatna, wrażliwa na wysokie temperatury prania i silne obroty. Podczas prania bardzo łatwo ją zniekształcić lub wręcz skurczyć, dlatego, podobnie jak w przypadku wełny, należy trzymać się ściśle określonych zasad. Oczywiście zanim wrzucisz swoje ubrania z kaszmiru do pralki, zapoznaj się z instrukcją prania zamieszczoną na metce. To bardzo ważne wskazówki od producenta, które pozwolą uniknąć nam wpadek. Pranie swetra z kaszmiru wymaga właściwej temperatury. Najbezpieczniej jest wybrać program prania w zimnej wodzie - takiej maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Można skorzystać z programu przeznaczonego do prania wełny. Zwróć uwagę na cykl obrotów, gdyż nie powinien on przekraczać 800 obrotów na minutę. Zaleca się również wypełnianie bębna tylko do połowy i to najlepiej ubraniami wykonanymi z tej samej tkaniny.

Autor: