Jak prać swetry żeby ich nie zniszczyć?

Sweter to bez wątpienia jeden z największych hitów mody jesiennej. Na rynku znajdziesz dziesiątki różnych modeli wykonanych z różnorakich tkanin. Są swetry między innymi z wełny czy kaszmiru. Pranie tego rodzaju materiałów nie jest najprostsze. Nieumiejętne pranie swetrów może skończyć się ich zniszczeniem, a nawet rozerwaniem. Poznaj kilka prostych zasad, jak prawidłowo prac sweter.

Czytaj metki - zwróć uwagę na symbole prania

Czytanie metek to podstawa. Znajdziesz tam podstawowe zasady, jak prać Twój sweter. Jeżeli na metce widnieje znak miski oznacza to, że dany materiał należy prać ręcznie. W takim przypadku pamiętaj, aby nie wyciskać swetra zbyt intensywnie - może w ten sposób odkształcić się. Niewłaściwe jest również całkowite pomijanie wyciskania, sweter może wtedy zmienić swój kształt pod ciężarem wody. W przypadku prania ręcznego odpowiednia temperatura to około 30-40 stopni Celsjusza.

Jak prać swetry w pralce?

Jeżeli możesz wyprać sweter w pralce pamiętaj, by robić to w odpowiedni sposób. Przede wszystkim wybieraj programy dopasowane do rodzaju materiału. Na przykład, wiele pralek posiada zaprogramowane pranie wełny. Równie ważne jest wirowanie. Swetrów nie powinno się wirować na wysokich obrotach. Nigdy nie susz ich w suszarce. zamiast tego rozłóż sweter na płasko (nie wieszaj) w ciemnych miejscu.

