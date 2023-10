Polski kosmetyk, za który dają się pokroić za granicą. U nas jest tani jak barszcz, a to prawdziwa recepta na gładką skórę. Tylko 25 zł

Tonik do genialne uzupełnianie pielęgnacji. Nie tylko rewelacyjnie tonizuje skórę ale często zapewnia jej dodatkową moc składników aktywnych. Tak jest w przypadków marki PIXI i jej kultowych toników. Glow tonic to moc blasku i promiennie wyglądającej cery. Rose tonic bosko koi i redukuje zaczerwienienia. To zdecydowanie najlepsza dodatkowo moc, jaką możesz zafundować swojej skórze.

Marka YOPE zabierze się w elektryzująca podróż do krain wschodu. Czekają tam na Ciebie energetyzujące mgiełki do twarzy i ciała. Zapewnią one maksimum nawilżenia skórze oraz dodatkową Cię orzeźwia. To idealne połączenie pielęgnacji z rytuałami selfcare.

Ceramidy to najważniejszych składników naszej skóry. Międzykomórkowy beton, bez którego nasza skóra nie pozostanie w dobrej kondycji. Ceramidowy krem na noc od Bielenda Professional to idealny kosmetyk, gdy Twoja skóra potrzebuje dodatkowego odżywienia. Sprawdzi się idealnie w czasie kuracji retinolem lub podczas używania kwasów.

Marzysz o rozświetleniu? Postaw na lotion od Hada Labo Tokyo. Te nawilżającą i rozświetlająca formuła do twarzy i ciała. Zapewni skórze maksimum nawilżania dzięki mocy kwasu hialuronowego oraz zdrowy blask. To idealny produkt dla miłośników skondensowanych formuł, które działają od pierwszego użycia.

Polska marka tołpa prezentuje swój niekwestionowany bestseller. To kosmetyk, o którym jest głośnią za granicą. Pokochali go influencerzy z całego świata. Mowa o enzymatycznym peelingu 3 enzymu. To mocno złuszczający produkty, który jednak pozostaje delikatny dla skóry wrażliwej. Rewelacyjnie wygładzą skór oraz redukuje poziom wydzielania się sebum. Kupisz go za około 25 zł, a rezultaty jego użytkowania Cię zaskoczą. Warto przetestować z tej samem serii enzymatyczne serum do rąk i paznokci.

