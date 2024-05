Najbardziej znany krem się zmienia! Wygląda zupełnie inaczej

Makijaż, który odejmuje lat i rozświetla spojrzenia. Dla wielu osób to najważniejszy produkt w całej kosmetyczce. Jakie korektory pod oczy wybierać?

Nowe opakowanie

Legendarna niebieska puszka kremu NIVEA przeszła rewolucyjną metamorfozę. Teraz, w duchu zrównoważonego rozwoju, składa się w 80% z aluminium pochodzącego z recyklingu. To nie tylko krok odświeżający design opakowania, ale też świadectwo zaangażowania NIVEA w dbanie o naszą planetę. Przejście na bardziej ekologiczne opakowanie ma na celu zmniejszenie emisji CO2e z opakowań o 8 000 ton do 2025 roku. To konkretny krok ku wdrożeniu podejścia o obiegu zamkniętym, które minimalizuje obciążenie naszych cennych zasobów naturalnych.

Ta sama formuła

Nawet gdy opakowanie kremu NIVEA zyskuje nowoczesny wygląd i staje się bardziej ekologiczne, to jedno pozostaje niezmienne: w środku nadal znajdziesz ten sam ukochany krem o niezmiennie skutecznej formule i charakterystycznym zapachu. Ta sprawdzona formuła kremu NIVEA jest symbolem nie tylko pielęgnacji, ale także ochrony skóry, znanym i zaufanym dla wielu pokoleń. Jego niezawodność została potwierdzona przez użytkowników na całym świecie, zapewniając zdrowie i w najtrudniejszych warunkach.

NIVEA CREME

Intensywna pielęgnacja i ochrona

Nawilża

Idealny do stosowania na co dzień, w każdej sytuacji, kiedy skóra tego potrzebuje

Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

CO SIĘ ZMIENIŁO?

Nowy design

80% puszki wykonane z odzyskanego aluminium

i Autor: Karolina Januszek Nivea

