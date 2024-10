Dodaję 2 łyżki do letniej wody i namaczam skurczony sweter. Po 30 minutach odzyskuje dawne rozmiary. Sposób na skurczony sweter

Dodaję 2 łyżki do letniej wody i namaczam skurczony sweter. Po 30 minutach rozciągam

Jesień to czas, kiedy w modzie damskiej zdecydowanie rządzą swetry. Można to zauważyć chociażby przeglądając oferty znanych sieciówek. Oczywiście najlepszym wyborem jest sweter z naturalnych włókien, takich jak wełna, jednak dla wielu osób noszenie go jest niekomfortowe ze względu na charakterystyczne drapanie. Problematyczne jest także pranie swetra wełnianego, gdyż wymaga ono przestrzegania restrykcyjnych zasad. W przeciwnym razie z pralki wyjmiemy skurczony sweter, który będzie pasować na nasze dziecko. A co zrobić, gdy już nam się przytrafi popełnić błąd, przez który wełniany sweter się skurczy? Zapewne wówczas większość osób szuka w sieci rozwiązania, które pomoże swetrowi przywrócić jego dawne rozmiary. Na szczęście sposób jest banalny. Wystarczy wlać do miski letniej (nie gorącej, ani nie zimnej) wody, dodać 2 łyżki odżywki do włosów, zamieszać i namoczyć w tym sweter. Po 30 minutach wyjmujemy go z miski, delikatnie wyżymamy i rozciągamy. Układamy na płasko na suszarce, aby wysechł. Dzięki temu zabiegowi uratujesz skurczony sweter i odzyska on swoje wymiary.

Jak prać wełniany sweter?

Wełniany sweter najbezpieczniej jest uprać ręcznie. Do pranie wykorzystaj letnią wodę oraz płyn do wełnianych tkanin. Jeśli jednak nie masz go pod ręką to możesz śmiało zastąpić go szamponem do włosów. Oczywiście można również prac sweter wełniany w pralce. Tu jednak zachowaj ostrożność. Większość pralek została wzbogacona o program przeznaczony do prania tego typu rzeczy. Pamiętaj, aby wybrać temperaturę maksymalnie 30 stopni, niskie obroty, a swoje wełniane ubrania susz na płasko.