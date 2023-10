Wlej 100 ml do wody i namocz. W ten sposób uratujesz sfilcowany sweter. Pracownica pralni zdradziła swój sekretny patent na skurczony w praniu sweter

Bombowa sztuczka na sfilcowany sweter. W ten sposób uratujesz skurczone w praniu ubrania

Filcowanie to zjawisko polegające na zbiciu się materiału w praniu w wyniku, którego tkanina się kurczy. Najczęściej dotyczy to swetrów, które mają luźny splot. Największym błędem podczas prania, który będzie skutkować kurczeniem się ubrań są wysokie temperatury. Zjawisko to może wystąpić również w wyniku bardzo dużej różnicy temperatur pomiędzy praniem a płukaniem. Na szczęście sfilcowany sweter można uratować i możesz zrobić to sama w domu. W pralniach, aby uratować sfilcowany sweter najczęściej namacza się go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do wełny. Podobnie zadziała również odżywka do włosów. Namocz w takiej mieszance sweter, a następnie bardzo delikatnie odsącz go z wody i wysusz na płasko.

Jak uratować sfilcowany sweter? Dodaj glicerynę

Innym sposobem, który uratuje sfilcowany sweter i przywróci mu jego pierwotny kształt jest użycie gliceryny. Na około 5 litrów wody wlej 100 ml gliceryny w takiej mieszance zanurz sweter na pół godziny. Co jakiś czas delikatnie ugniataj sweter. Po tym czasie delikatnie wypłucz sweter i wysusz go w pozycji poziomej.

