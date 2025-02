Jaki ocet najlepiej sprawdzi się do mycia paneli? Nie każdy ocet ze sklepu nabłyszczy panele i zostawi je bez smug. Mycie podłóg domowymi sposobami

Zrób to teraz ze storczykiem, a dzięki temu miał więcej kwiatów. Ogrodnicy wskazują, że powinno się to robić raz na dwa lata. Bezpiecznie przesadzanie storczyków

Polacy często popełniają ten błąd i płacą wyższe rachunki za ogrzewanie. Nie dość, że w mieszkaniu jest zimniej, to jeszcze odbija się to na pieniądzach

Dlaczego warto myć podłogi octem?

Domowe sposoby na sprzątanie zyskują na popularności, a niezbędnikiem w wielu domach stał się ocet. To rewelacyjny środek, który pomoże w praniu, rozpuści kamień wytrącający się z wody, a nawet sprawdzi się podczas mycia okien i podłóg. Ocet to przede wszystkim właściwości bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Często jest on stosowany, aby zapobiegać powstawaniu pleśni. Dodatkowo ocet niweluje brzydkie zapachy i zostawia powierzchnie idealnie czyste. Podczas mycia podłóg ocet zapobiega powstawaniu nieestetycznych smug oraz zacieków. Jego kwasowa formuła sprawia, że czyszczone powierzchnie lśnią i nie osadza się na nich brud. Do mycia podłóg ocet warto wymieszać z wodą i odrobiną płynu do naczyń lub podłóg. Dla niektórych osób zapach ocet może być drażniący i nawet wymieszanie go z wodą niewiele daje. W takim przypadku do roztworu octu oraz wody można dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Sprawi on,że w całym mieszkaniu będzie unosił się przyjemny zapach.

Po jaki ocet sięgać do mycia podłóg?

Do czyszczenia najlepiej sprawdzi się klasyczny ocet spirytusowy. Lepiej unikać octu jabłkowego lub z dodatkiem przypraw. W przypadku mycia podłóg najlepszym rozwiązaniem będzie najtańszy, 10 proc. ocet. Samodzielnie możesz go nieco ulepszyć i dodać aromaty, które sprawdzą się do czyszczenia. Ocet przelej do szczelnego słoika i wrzuć tak skórki cytryny lub pomarańczy. Opcjonalnie możesz dodać także goździki lub cynamon. Tak przygotowany ocet zachowa swoje właściwości czyszczące, a jego ostry i nieprzyjemny zapach zostanie zniwelowany. Ocet z dodatkiem domowych aromatów możesz wykorzystać nie tylko do mycia podłóg. Świetnie sprawdzi się także do czyszczenie szyb, ram okiennych oraz blatów kuchennych.

Autor: