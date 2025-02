Polacy często popełniają ten błąd i płacą wyższe rachunki za ogrzewanie. Nie dość, że w mieszkaniu jest zimniej, to jeszcze odbija się to na pieniądzach

Pod koniec lutego zakop to wokół krzewów hortensji. Wiosną obsypie kwiatami niczym kochanek pocałunkami. Bujnie obrodzi na cały sezon. Nawóz do hortensji

Zakręcanie grzejników na noc lub wychodząc z domu to dość powszechna czynność, którą nadal praktykuje wiele osób. Okazuje się, że to błąd, który nie przyczynia się do oszczędności. Wiele osób wychodzi z założenie, że kiedy nie ma ich w domu to lepiej, aby grzejniki były zakręcone i nie ogrzewały pustych pomieszczeń. Choć wydaje się to logiczne, to w rzeczywistości nie ma to żadnego pokrycie. Włączanie i wyłączanie kaloryferów prowadzi do zwiększonego zużycia energii, a co za tym idzie przekłada się to na rachunki za ogrzewanie.

Czy warto zakręcać grzejniki gdy wychodzi się z domu?

Wiele osób decyduje się na wyłączenie kaloryferów nocą. Eksperci wskazują, że temperatura do spania powinna być niższa. Uznaje się, że idealna temperatura do snu w przypadku osób dorosłych to około 16-19 stopni. Całkowite zakręcania grzejników na noc to czynność całkowicie nieopłacalna. Ponowne nagrzanie się kaloryferów kosztuje więcej niż utrzymanie stałej temperatury. Nocą warto skręcać kaloryfery niż je całkowicie wyłączać. Według szacunków ekspertów obniżenie temperatury o 1 stopnie zmniejsza zużycia ciepła o około 8 proc.

Nieco inaczej jest w przypadku nieobecności w domu. Co do zasady, wyłączanie grzejników wychodząc do pracy lub wyjeżdżając na krótkie wyjazdy jest bez sensu. Wpłynie to na wysokość rachunków. Dodatkowo wychładzanie się pomieszczeń może mieć wpływ na kwiaty doniczkowe. Sytuacja jest nieco inna, gdy planujemy długi wyjazd. W przypadku nieobecności trwającej ponad tydzień faktycznie warto zastanowić się nad wyłączeniem grzejników.

Grzejniki w Polskich domach wyposażone najczęściej są w termostaty ze skalą od 0 do 5. Według logiki "0" ma oznaczać wyłączony kaloryfer, a "5" najsilniejsze grzanie. Okazuje się jednak, że producenci grzejników oraz specjaliści wcale nie zalecają ustawiania kaloryferów na poziomie 5.

Co oznaczają cyfry na termostacie na grzejniku?

Śnieżynka lub cyfra 0 - grzejnik utrzymuje temperaturę 6-8 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 1 - w pomieszczeniu uzyskasz temperaturę 12-13 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 2 - temperatura na tym poziomie to ok. 15 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 3 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie 18-20 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 4 - w pomieszczeniu będą 22-24 stopnie Celsjusza.

Grzejnik na 5 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie nawet 28 stopni Celsjusza

