Wyciśnij i wetrzyj w plamy na materacu, a po 10 minutach nie będzie po nich śladu. Doskonale odplami i go odświeży. Pranie materaca

Wyciśnij i wetrzyj w plamy na materacu, a po 10 minutach nie będzie po nich śladu

Pranie materaca jest niezwykle ważną czynnością. W końcu to na nim spędzamy sporą część naszego życia. Powinno się to robić to raz na dwa lub maksymalnie trzy miesiące, aby zachować odpowiednią higienę. Z kolei, jeśli pojawią się na nim plamy, najlepiej jest je usuwać od razu. Dlaczego to tak ważne? Otóż na materacu śpimy i to właśnie w niego wnika pot, brud, kurz, martwy naskórek, co sprzyja namnażaniu bakterii, roztoczy i sprawia, że materac nieprzyjemnie pachnie. Częste pranie materaca sprawi, że o wiele łatwiej jest usunąć z niego plamy i wszelkie zabrudzenia. Jest jeden dobry domowy sposób na pranie materaca. Zacznij od usunięcia plam z jego powierzchni. Tu pomoże Ci sok z cytryny. Wyciśnij do i wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1, zwilż nim ściereczkę i nałóż na plamy na materacu. Po 10 minutach delikatnie przetrzyj i pozostaw do wyschnięcia, a po plamach nie będzie śladu. Teraz możesz przystąpić do odświeżenia materaca.

Pranie materaca domowymi sposobami

Zastanawiasz się, jak uprać materac bez pomocy odkurzacza piorącego? W sytuacji, gdy posiada on zdejmowany pokrowiec, to można go po prostu zdjąć i wyprać w pralce lub oddać do pralni. Najszybszym i najefektywniejszym sposobem na pranie materaca jest wykorzystanie myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Jest jeszcze jeden dobry sposób na pranie materaca i przywrócenie mu higienicznej świeżości. Wykorzystaj w tym celu zapachową sodę oczyszczoną. Sodę zmieszaj z paroma kroplami olejku eterycznego, by nadać jej zapach. Następnie umieść mieszankę w sitku ręcznym i posyp równomiernie cały materac. Pozostaw na kilka godzin, a potem dokładnie odkurz metodą krzyżową.

