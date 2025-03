Babcia goniła wszystkich, by tak czyścić deskę sedesową. Wyciśnij i wyszoruj, a żółte plamy znikną. W naszej rodzinie nie ma lepszego sposobu czyszczenia deski sedesowej

O tym kroku nie zapominaj podczas mycia toalety. Dlaczego czyszczenie deski sedesowej jest ważne

Prawie każdy wie, że toaletę należy dokładnie i regularnie czyścić. Mycie muszli klozetowej z różnego rodzaju osadów oraz bakterii i zarazków to podstawowy element cotygodniowych porządków domowych. Wiele osób zapomina o czyszczeniu deski sedesowej. To poważny błąd ponieważ na desce sedesowej zbiera się tyle samo bakterii oraz drobnoustrojów, co wewnątrz toalety. Dodatkowo deskę sedesowa dotykamy dłońmi i możemy transferować zarazki. Jak wykazały badania Gerby na jednym calu kwadratowym deski sedesowej znajduje się przeciętnie około 50 rożnych bakterii. Co ciekawe różne badania wskazują, że na telefonie komórkowym lub na desce do krojenia bakterii może być jeszcze więcej.

Czyszczenie deski sedesowej to nie tylko kwestia higieny, ale także estetyki. Często zbierają się na niej różnego rodzaju osady i żółte zacieki oraz kamień wytrącający się ze spuszczanej wody. Tego rodzaju zabrudzenia wżerają się w plastikową powierzchnię deski sedesowej i z czasem bardzo trudno jest je doczyścić. Tylko systematycznie mycie deski sedesowej sprawi, że będzie ona idealnie czysta przez długi czas.

Moja babcia wcierała to w deskę sedesową. Świetny sposób na czystą toaletę

Wiele osób do czyszczenia deski sedesowej wykorzystuje domowe sposoby. Z żółtymi osadami oraz kamieniem świetnie poradzi sobie soda oczyszczona lub ocet. Na bardzo duże zabrudzenia niektórzy zalecają wybielacz, który sprawi, że deska sedesowa odzyska swój oryginalny kolor. Moja babcia z tego rodzaju zabrudzeniami radziła sobie inaczej. Jej sekretną bronią była pasta do zębów. Do czyszczenia używała najtańszej pasty do zębów. Wystarczyło. że wycisnęła niewielką ilość pasty do zębów na deskę sedesową i dokładnie rozprowadziła po całej powierzchni. Całość zostawiała na około 10 minut, a następnie szczotkę z miękkim włosiem delikatnie szorowała. Pasta do zębów doskonale usuwa tego rodzaju zabrudzenia, a przy tym jest bezpieczna dla powierzchni. Rewelacyjnie wybiela i sprawia, że deska sedesowa znów jest czysta. Do czyszczenia wybieraj klasyczne pasty do zębów, bez dodatku czarnego węgla aktywnego.

