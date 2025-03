Babunia tylko tak myła okna na Wielkanoc. Sposób z PRL-u na czyste okna bez smug. Bez octu i gliceryny. Wymieszaj z wodą i przetrzyj szyby. Sposób na mycie okien

Moja babcia mieszała to z wodą i myła okna. Szyby były przejrzyste i bez smug

Wiele osób wczesną wiosną decyduje się na mycie okien. To jeden z tych obowiązków, który zazwyczaj nie jest lubiany i należy do przykrych obowiązków. Nieświadomie podczas mycia okien popełniamy błędy, przed które na szybach pojawią się smugi oraz zacieki. Jednym z podstawowych błędów mycia okien jest woda z kranu. Może ona zawierać kamień i inne osady, które sprawią, że czyszczone szyby będą matowe. Aby tego uniknąć wystarczy wymieszać wodę z kranu z niewielką ilością octu. Drugim ważnym krokiem podczas mycia okien jest nieodpowiednia ścierka. Szyby powinny być przecierane miękką i delikatną ściereczką. W PRL-u do mycia okien wykorzystywano rajstopy. Ten patent sprawi, że na szybach nie powstaną smugi i zacieki.

Moja babcia do mycia okien zawsze sięgała po swój sprawdzony sposób. Mówiła, że to najlepszy trik na mycie okien. Babcia wykorzystywała napar z mocnej herbaty. Mieszała go z wodą w proporcjach 1:1 i dodawała kilka kropel płynu do naczyń lub szarego mydła. W tak przygotowanej mieszance moczyła ścierkę i myła nią okna. Przez długi czas nie wierzyłam, że ten sposób może zadziałać, a jednak, gdy go spróbowałam, to nie zamierzam myć okien inaczej. Herbata podczas mycia okien sprawia, że szyby są lśniące i nie ma na nich nieestetycznych smug i zacieków.

Wystarczą 2 łyżki tego dodane do płynu do naczyń. Okna będą czyste bez smug i zacieków

Nieco mniej znanym, ale równie skutecznym, sposobem na mycie okien jest szampon do włosów. Wystarczy, że dodasz 2 łyżki stołowe szamponu do płynu do naczyń i niewielkiej ilości wody. Szampon świetnie rozpuszcza tłuszcz oraz zanieczyszczenia z powietrza. Jest delikatny dla czyszczonych powierzchni i tworzy na nich niewidzialną powłokę ochronną. Podobnie jak ocet przeciwdziałała powstawaniu smug oraz zacieków. Wystarczy niewielka ilość, a okna będą lśniły czystością. Szampon do włosów sprawdzi się nie tylko do mycia okien. Wyczyścisz nim także ramy okienne oraz parapety. Najlepiej zadziała naturalny, bezbarwny szampon. Do mycia okien nie sięgaj po kolorowe szampony. Nie sprawdzą się tutaj niebieskie i filetowe szampony do blond włosów. Mogą one bowiem pozostawić kolorowy osad na czyszczonych powierzchniach.

