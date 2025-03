Wstaw pełną miskę do zmywarki i ustaw wysoką temperaturę, a wnętrze urządzenia będzie higienicznie czyste. Usunie pleśń i brud z jej wnętrza. Czyszczenie zmywarki

Wstaw pełną miskę do zmywarki i ustaw wysoką temperaturę, a wnętrze urządzenia będzie higienicznie czyste

Zmywarka to jedno z najczęściej używanych sprzętów AGD w polskich domach. Nic zatem, dziwnego, że nawet producenci zalecają, aby regularnie ją czyścić. Zaleca się, aby filtry i koszyczki na naczynia myć raz na 2 tygodnie, natomiast samą zmywarkę wyczyścić co najmniej raz w miesiącu. Jest to niezwykle ważne, gdyż w zmywarce gromadzą się resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. W efekcie z wnętrza urządzenia zaczynać się wydzielać nieprzyjemny zapach, a ta z czasem może po prostu przestać domywać naczynia. Tego raczej każdy z nas wolałby uniknąć. Jak zatem przeprowadzić czyszczenie zmywarki, aby zapewnić jej higieniczną czystość? Otóż niektóre zmywarki są wyposażone w specjalną funkcję czyszczenia, dzięki czemu bez większego problemu można utrzymać komory urządzenia w dobrym stanie. Do wyczyszczenia zmywarki można również wykorzystać profesjonalne preparaty lub domowe sposoby, które są równie skuteczne, a na pewno bardziej ekologiczne. Jednym ze sposobów na czyszczenie zmywarki jest ten z zastosowaniem octu. Wystarczy wstawić niedużą miskę wypełnioną octem do zmywarki i ustawić program o wysokiej temperaturze, a wnętrze będzie perfekcyjnie czyste.

Czyszczenie zmywarki krok po kroku

Czyszczenie zmywarki warto podzielić na etapy. W pierwszej kolejności wyciągnij filtr, rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona - odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń i gotowe.

