Gdzie wlać ocet do zmywarki, aby ją wyczyścić? Tylko tak ją wyczyścisz i odkamienisz. Sposób na czyszczenie zmywarki

Zmywarka, tak jak każdy sprzęt AGD, który znajduje się w mieszkaniu i jest używany przez jego domowników, powinna być regularnie czyszczona. Zaleca się, aby filtry i koszyczki na naczynia myć raz na dwa tygodnie, natomiast samą zmywarkę wyczyścić co najmniej raz na dwa miesiące. Dlaczego to takie ważne? Otóż w urządzeniu gromadzą się resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. Wówczas najczęściej pojawia się pytanie czym wyczyścić zmywarkę? Najpopularniejszym sposobem jest ten z wykorzystaniem octu. Jednak, aby skutecznie wyczyścić zmywarkę octem, należy wiedzieć, gdzie powinno się go wlać do urządzenia. Tylko w ten sposób je wyczyścić i odkamienisz. Oczywiście najlepiej jest wylać ocet na dno zmywarki. Dlaczego?

Czyszczenie zmywarki octem

Ocet nie tylko świetnie usunie zabrudzenia ze zmywarki, ale z łatwością rozprawi się z pleśnią i zdezynfekuje wnętrze urządzenia. W efekcie będzie pachnieć świeżością. Jak wyczyścić zmywarkę octem? W pierwszej kolejności należy wyjąc filtr ze zmywarki i rozłożyć go na części. Każdą z nich starannie oczyścić i namoczyć w wodzie z octem. Po upływie 15 minut wymyć go szczoteczką, złożyć i umieścić z powrotem na swoim miejscu. Następnie gąbką nasączoną octem trzeba dokładnie wyczyścić uszczelki wewnątrz zmywarki wraz z jej brzegami. Przedostatnim etapem czyszczenia zmywarki jest zdemontowanie i dokładne wymycie płynem do mycia naczyń ramion rozprowadzających wodę. Kiedy to zrobisz, koniecznie sprawdź, czy wszystkie otwory są drożne. Jeśli zauważysz, że któryś jest zatkany, usuń brud za pomocą wykałaczki. Na koniec wylej szklankę octu na dno zmywarki i nastaw ją na program o temperaturze 60 stopni Celsjusza.