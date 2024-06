Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Wlewam do doniczek pelargonii 1 raz w miesiącu. Odżywka sprawia, że kwitną przez całe lato. Domowy nawóz do pelargonii

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że czysta pralka to gwarancja czystego i pachnącego prania. Dlatego trzeba dbać o to urządzenie, aby spełniało swoją funkcję w naszym domu możliwie jak najdłużej. W tym celu należy regularnie czyścić pralkę z pleśni, nieprzyjemnego zapachu, ale także i z kamienia, który osadza się na wewnętrznych elementach urządzenia. Czym wyczyścić pralkę? Otóż najczęściej w tym celu wykorzystujemy ocet. Ten płyn, który kosztuje około 4 złote, usuwa brud, pleśń, a także rozpuszcza osad wapienny, sprawiając, że pralka jest perfekcyjnie czysta. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić, aby czyszczenie pralki octem było skuteczne, ale też nie uszkodziło urządzenia. Tu warto wiedzieć, gdzie powinniśmy wlać ocet do pralki. Z pewnością nie powinno się tego robić bezpośrednio do bębna. Najlepiej jest wlać około szklanki octu do szuflady na detergenty, a dokładniej w przegrodę na proszek do prania. Następnie ustaw pranie na program z temperaturą 90 stopni Celsjusza. Po praniu pozostaw drzwiczki lekko uchylone, aby wnętrze urządzenia wyschło.

Jak wyczyścić pralkę octem?

Oczywiście oprócz czyszczenia wnętrza pralki, należy pamiętać także o starannym umyciu jej kołnierza gumowego, szuflady i filtrów. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcjach 2:1. Wymyj nim kołnierz wokół bębna i namocz na 15 minut szufladę na proszek. Następnie szczoteczką do zębów dokładnie ją wyszoruj. Kiedy będzie czysta zamontuj ją w swoim miejscu.