Wsypuję 5 łyżek do pralki i nastawiam na 90 stopni. Nieprzyjemny zapach i pleśń znikną na dobre. Sposób na usuwanie zapachu z pralki

Czysta pralka to gwarancja czystego i pachnącego prania. Dlatego trzeba dbać o to urządzenie, aby spełniało swoją funkcję w naszym domu możliwie jak najdłużej. W tym celu należy regularnie czyścić pralkę z pleśni i nieprzyjemnego zapachu. Jak to robić? Warto wykorzystać ten domowy sposób na czyszczenie pralki z pleśni, a co za tym idzie - nieprzyjemnego zapachu z jej wnętrza. Ja zawsze wsypuję do bębna około 5 czubatych łyżek sody oczyszczonej i nastawiam puste pranie z temperaturą 90 stopni Celsjusza. Po zakończonym cyklu pralka pachnie świeżością. Soda oczyszczona to dosłownie pogromca pleśni w pralce, ale też doskonale neutralizuje brzydkie zapachy. Odtąd każde pranie pachnie świeżością i jest higienicznie czyste.

Jak czyścić pralkę z pleśni i usunąć z niej brzydki zapach?

Zanim jednak przejdziesz do czyszczenia bębna, wymyj dokładnie poszczególne elementy urządzenia, w których często gromadzi się brud i resztki detergentów. Najpierw namocz w roztworze wody z sodą oczyszczoną pojemnik na proszek. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Oczywiście ważne jest również to, aby po każdym praniu pozostawić uchylone drzwiczki urządzenia, aby osuszyć bęben.