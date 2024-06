Wlewam zamiast płynu do płukania i nastawiam pranie czarnych rzeczy. Intensywny kolor wraca, a ubrania są czyste i miękkie. Pranie ciemnych rzeczy

Gdzie wlać wybielacz do pralki? Nie do tej komory, gdzie wlewa go większość osób. Przez to ubrania się niszczą. Gdzie prawidłowo wlać wybielacz?

Małżonkowie idą do łóżka, a potem muszą się z tego wyspowiadać. Wielu Polaków nie wie nawet, że to grzech. Grzechy w małżeństwie

Wlewam zamiast płynu do płukania i nastawiam pranie czarnych rzeczy. Intensywny kolor wraca

To naturalne zjawisko, gdy z czasem czarne tkaniny blakną i przestają wyglądać tak zjawiskowo, jak tuż po zakupie. Kluczowe w tym przypadku jest przestrzeganie kilku ważnych zasad podczas prania, a czarne ubrania zachowają kolor na długi czas. Przede wszystkim pamiętaj, aby prawidłowo posegregować brudne rzeczy przed włożeniem ich do pralki. Warto także zwrócić uwagę na detergenty, które stosujemy do prania ciemnej odzieży. Tu warto stawiać na płyny i proszki przeznaczone właśnie do ciemnych tkanin. W dużej mierze zadbają o materiał i opóźnią jego blaknięcie. Jest jeszcze jeden skuteczny sposób, który pomoże przywrócić ciemnym ubraniom dawną intensywność ich kolorów. Ja zamiast płynu do płukania wlewam do pralki pół szklanki octu i nastawiam pranie czarnych rzeczy. Intensywny kolor wraca, a moje ubrania są czyste i miękkie. Ocet przywraca głębię barw i działa zmiękczająco na tkaniny.

Pranie czarnych ubrań w pralce. Co zrobić, aby nie blakły?

Zastanawiasz się, w jakiej temperaturze prać czarne ubrania? W tym przypadku najrozsądniej jest ustawić temperaturę nie wyższą niż 40 stopni. Program prania i wysokość obrotów dobiera się ze względu na rodzaj pranej tkaniny. Zauważyłaś, że po wyjęciu odzieży z pralki poprzyczepiały się do niej paproszki. Wówczas najczęściej sięgamy po rolkę i czyścimy ciemną tkaniny z meszku. Niewiele osób zna trik z chusteczkami nawilżanymi. Mają one zdolność zbierania w czasie prania różnych drobnych troczków, włosów i paproszków. Wystarczy wrzucić chusteczkę nawilżaną do bębna z praniem, a ubrania będą idealnie czyste. Po wyjęciu prania będzie mniej na nim różnych drobnych paproszków. Warunek jest taki, że chusteczki muszą być wykonane z mocnego materiału i najlepiej, aby były bezzapachowe.