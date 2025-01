Wsyp 4 czubate łyżki do zmywarki, a brzydki zapach zniknie raz na zawsze. Proszek usunie z niej brud i smród. Czyszczenie zmywarki

Dodaj do proszku do prania i włącz pralkę. Twoje ciuchy po praniu będą pachnieć niczym kwietna łąka. Czym zastąpić płyn do płukania?

Wsyp do słoiczka i postaw w łazience, a przepiękny zapach rozniesie się po pomieszczeniu. To otulająca kąpiel aromatu. Naturalny zapach do łazienki

Wsyp 4 czubate łyżki do zmywarki, a brzydki zapach zniknie raz na zawsze

Czyszczenie zmywarki to czynność, którą powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. To ważne ze względu na fakt, że gromadzą się w niej resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. Bywa też, że przez zapchane otwory, naczynia się nie domywają. Jak zatem skutecznie wyczyścić zmywarkę, gdy brzydko pachnie? Niektóre urządzenia zostały wyposażone w specjalny program czyszczenia zmywarek, więc jeśli Twoja je posiada, to wystarczy, że go uruchomisz. Można także wykorzystać profesjonalne detergenty do czyszczenia zmywarki. Jednak jeśli jesteś zwolenniczką ekologicznych rozwiązań, a do tego nie chcesz wydawać pieniędzy, to wypróbuj domowy sposób na czyszczenie zmywarki sodą oczyszczoną. Wsyp cztery czubate łyżki do urządzenia, a brzydki zapach zniknie.

Czyszczenie zmywarki sodą oczyszczoną

Soda oczyszczona jest znakomity środkiem do czyszczenia zmywarki, gdyż nie tylko z łatwością usuwa zabrudzenia, nawet te tłuste, ale także neutralizuje brzydkie zapachy, które są często przypadłością zmywarek. Jak zastosować sodę do czyszczenia zmywarki? Wystarczy, że na dnie wnętrza urządzenia rozsypiesz 4 czubate łyżki stołowe sody oczyszczonej. Następnie uruchom program z temperaturą powyżej 60 stopni Celsjusza. Po jego zakończeniu zmywarka będzie czysta i pachnąca.

Jak czyścić zmywarkę, aby z niej nie śmierdziało?

Czyszczenie zmywarki warto podzielić na etapy. W pierwszej kolejności wyciągnij filtr, rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona - odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń i gotowe.

Autor: