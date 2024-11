Już 3 łyżki sprawią, że zmywarka będzie czysta i pachnąca świeżością. Wydasz 3 złote na najlepszy środek czyszczący. Czyszczenie zmywarki

Wystarczy 1 konewka tego do podlania marnejącego grudnika i storczyka. Kwiat natychmiastowo sie podniesie i pojawią sie nowe pąki. Domowa odżywka do grudnika i storczyka do jednoczesnego podlewania

Już 3 łyżki sprawią, że zmywarka będzie czysta i pachnąca świeżością

Zmywarka, podobnie jak każdy sprzęt AGD, który znajduje się w naszym mieszkaniu i jest użytkowany przez domowników, powinna być regularnie czyszczona. To w niej gromadzą się resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. Bywa też, że przez zapchane otwory, naczynia się nie domywają. Dlatego, jeśli zauważysz, że po zakończonym cyklu talerze czy szklanki nadal są brudne, to znak, że najwyższy czas wyczyścić zmywarkę. Jednym z najlepszych domowych sposobów na czyszczenie zmywarki jest soda oczyszczona. Wystarczą już trzy łyżki wsypane do jej wnętrza, a brud, pleśń i brzydki zapach znikną.

Domowy sposób na czyszczenie zmywarki sodą oczyszczoną

Soda oczyszczona jest niezrównana w usuwaniu zabrudzeń, ale też neutralizacji brzydkich zapachów z wnętrza urządzenia. Ułatwia także walkę z pleśnią powstała na uszczelkach zmywarki. Wystarczy wsypać jedno opakowanie sody oczyszczonej do zmywarki. Ja posypuję nią dno urządzenia oraz wsypuję do pojemnika na kapsułkę. Następnie wybieram program o temperaturze nie niższej niż 70 stopni Celsjusza. Po zakończonym cyklu zmywarka jest czysta i pachnie świeżością.

Jak wyczyścić zmywarkę krok po kroku?

Najpierw wyciągnij filtr zmywarki i wyczyść go z resztek jedzenia. Rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona, które rozprowadzają wodę podczas mycia. Odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń. Kiedy wykonasz te wszystkie czynności, wsyp do zmywarki sodę oczyszczoną i postępuj zgodnie z instrukcją opisaną powyżej.