Wsypuję 4 łyżki do filtra zmywarki i zalewam gorącą wodą. Po chwili jest czysty, a z wnętrza urządzenia znika brzydki zapach. Czyszczenie zmywarki

Wsypuję 4 łyżki do filtra zmywarki i zalewam gorącą wodą. Po chwili jest czysty

Regularne czyszczenie zmywarki to czynność, która jest po prostu konieczna, jeśli chcemy mieć czyste naczynia i uniknąć brzydkiego zapachu wydobywającego się z wnętrza urządzenia. Niestety zmywarka to urządzenie, które jest skazane na zabrudzenia. W jej filtrze i uszczelkach łatwo gromadzą się resztki jedzenia, które po kilku dniach mogą gnić i śmierdzieć. Dlatego raz na dwa czy trzy tygodnie warto przeprowadzić takie mycie sprzętu, aby posłużył nam możliwie jak najdłużej. Jak wyczyścić zmywarkę? Oprócz wymycia wnętrza urządzenia, nie wolno zapominać o jego uszczelkach i filtrze znajdującym się na dole. To właśnie filtr zbiera wszelkie resztki jedzenia z brudnych naczyń, dlatego trzeba je możliwe jak najczęściej z niego usuwać, aby był drożny, a więc i sprawny. Można to zrobić bez rozkręcania go na części. Genialny sposób na wyczyszczenie filtra zmywarki pokazała na Instagramie ekspertka od porządków, Magdalena Małysa. Do filtra wsypuję 2 łyżki sody oczyszczonej, 2 łyżki kwasku cytrynowego, dodaję odrobinę płynu do mycia naczyń i zalewam gorącą wodą. Następnie uruchom zmywarkę, aby wypompowała nadmiar płynu i gotowe.

Czyszczenie zmywarki. Jak zrobić to krok po kroku?

W pierwszej kolejności wyczyść filtr. Możesz to zrobić tak, jak opisałam powyżej lub rozłóż go na części i namocz w wodzie z octem. Gąbką nasączoną octem trzeba dokładnie wyczyścić uszczelki wewnątrz zmywarki wraz z jej brzegami. Przedostatnim etapem czyszczenia zmywarki jest zdemontowanie i dokładne wymycie płynem do mycia naczyń ramion rozprowadzających wodę. Kiedy to zrobisz, koniecznie sprawdź, czy wszystkie otwory są drożne. Jeśli zauważysz, że któryś jest zatkany, usuń brud za pomocą wykałaczki. Na końcu umieść ponownie filtr na swoim miejscu i włóż środek do czyszczenia zmywarki i nastaw ją na program o temperaturze nie niższej niż 60 stopni Celsjusza.