Wlewam 100 ml do szklanki, stawiam w zmywarce i włączam mycie naczyń. Po wyjęciu lśnią niczym diament. Sposób na mycie w zmywarce

Jeszcze kilkanaście lat temu zmywarka była urządzeniem, które było uznawane za luksusowe. Szybko zyskała sympatię domowników, stając się wręcz obowiązkowym sprzętem AGD w kuchni niemal każdego Polaka. Naszym zdaniem jest to na pewno jeden z najlepszych wynalazków ostatnich dziesięcioleci. Nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale też wodę, a co za tym idzie - i pieniądze. Jest prosta w obsłudze - umieszczamy brudne naczynia w przegrodach, wkładamy kapsułkę i uruchamiamy zmywarkę. Jednak bywa, że po zakończonym cyklu wyjmujemy niedomyte naczynia ze zmywarki. Może być widoczny na nich nalot lub zacieki z wody. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście jest kilka przyczyn tego, że zmywarka nie domywa naczyń. Ja znalazłam sposób na walkę z tym problemem. Przed każdym zmywaniem, wlewam 100 ml octu do szklanki i ustawiam ją w górnej szufladzie między brudnymi szklankami. Następnie standardowo wkładam do dozownika kapsułkę i nastawiam program zmywania. Ocet sprawia, że naczynia są perfekcyjnie domyte i lśnią niczym diament.

Zmywarka nie domywa naczyń. Przyczyny

Kiedy zauważysz, że Twoja zmywarka nie domywa naczyń, to warto poszukać przyczyny tego stanu. Może to wynikać ze stopnia twardości wody, nieodpowiedniego detergentu, jaki stosujemy do mycia, przeładowania urządzenia, ale także zanieczyszczeń, jakie z czasem gromadzą się w urządzeniu i jego filtrach. Dlatego należy raz na miesiąc (lub częściej w razie konieczności) przeprowadzić gruntownie czyszczenie zmywarki, aby uniknąć takiej sytuacji. Poniżej podpowiadamy jak to robić.

Jak wyczyścić zmywarkę krok po kroku

Najpierw wyciągnij filtr zmywarki i wyczyść go z resztek jedzenia. Rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona, które rozprowadzają wodę podczas mycia. Odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń. Kiedy wykonasz te wszystkie czynności, włóż do zmywarki specjalny środek do czyszczenia zmywarek i nastaw program na co najmniej 60 stopni. Jeśli nie masz takie detergentu, możesz go zastąpić sodą oczyszczoną. Jak wyczyścić zmywarkę sodą oczyszczoną? Do pojemnika na kapsułki, wsyp sody i ustaw program mycia na co najmniej 60 stopni Celsjusza. Po zakończeniu mycia zmywarka będzie czysta i pachnąca.