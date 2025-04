Nitras oskarża ludzi Nawrockiego: „Najpierw bluzga, potem ‘c****’”

„Do ochroniarzy, do osób, które spotykali po drodze, najczęstszym słowem, które padało – również do mnie takie słowo padło – przepraszam, że powiem to na antenie, ale wydaje mi się, że opinia publiczna ma to prawo znać – najpierw była bluzga, a później było słowo ‘cioto’” – powiedział polityk KO.