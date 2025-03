Zrób to z płynem do naczyń. W ten sposób wyczyścisz kanapę na wiosnę. Usuwa tłuste plamy, pot oraz odciski rąk. Czyszczenie kanapy

Ewa zmieniła podejście do życia. "Do szczęścia trzeba dążyć"

Jak prać kanapę Ten sposób ułatwi Ci życie i dopierze każdy rodzaj obicia

Często wystarczy przysłowiowa chwila, a kanapa i fotele stają się brudne. Bywa, że rozleje się na nie herbata, kawa lub wino, a okruszki z jedzenia wcierają się w obicie zostawiając plamy. W takim przypadku nie zostaje nic innego jak umiejętnie upranie obicia mebli. Warto znać domowe sposoby na czyszczenie bowiem wzywanie specjalistycznej ekipy, za każdym razem, gdy poplamimy kanapę, może być bardzo nieekonomiczne. Jak zatem ułatwić sobie życie i sprawić, że pranie kanapy będzie łatwiejsze?

Pranie kanapy sodą oczyszczoną

Najlepszym Twoim pomocnikiem będzie soda oczyszczona. Zmieszaj dwa litry wody z dwoma łyżeczkami sody oczyszczonej raz sokiem z jednej cytryny. Porządnie wymieszaj i poczekaj, aż mieszanka zacznie się delikatnie pienić. Zamocz w niej ściereczkę i okrężnymi ruchami wyczyść obicie sofy. Całość pozostaw do wyschnięcia. Jeżeli chcesz spróbować doczyścić zabrudzenia na sucho to w tym przypadku sprawdzi się mąką ziemniaczana. Posyp nią plamę i delikatnie wetrzyj - najlepiej miękką szczoteczką. Pozostaw na kilkanaście minut i odkurz obicie kanapy.

Pranie kanapy - to musisz wiedzieć

Jak wyprać ręcznie kanapę? To dosyć podchwytliwe pytanie. Pranie kanapy powinnaś zacząć od symboli na etykiecie. Znajdziesz ta potrzebne informacje o tym, jak prać dany rodzaj tapicerki. Co oznaczają te litery na etykiecie tapicerki?

W – do prania można używać wody,

WS – można użyć łagodnego detergentu oraz parownicy,

X – nie można prać przy pomocy wody,

S – można użyć delikatny detergent do prania na sucho.

Wymieszaj to z płynem do naczyń i wyczyść kanapę. Nawet stare i zaschnięte plamy się dopierają

Czyszczenie kanapy zawsze zaczynaj od porządnego odkurzenia. Jeżeli kanapę można prać przy użyciu wody to świetnie sprawdzi się ten domowy sposób. Rozprawi się on z najtrudniejszymi plamami, w tym tymi z herbaty, wina, a nawet krwi. Wystarczy, że dodasz 1 łyżkę stołową octu do płynu do naczyń i delikatnie przetrzesz zabrudzenia na tapicerce. Domowy detergent można zostawić na kilkanaście minut, by zaczął działać i usunął plamę. Po tym czasie należy wziąć mokrą ściereczkę i zetrzeć ocet i płyn do naczyń z kapany. Jeżeli tego nie zrobisz na tapicerce mogą pojawić się zabrudzenia z płynu, a także będzie ona bardziej podatna na pojawianie się kolejnych plam.

