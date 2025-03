Wlej do komory na proszek do prania i upierz poduszki. Będą tak czyste i pachnące, że momentalnie przyłożysz głowę do poduszki. Sposób na pranie poduszek

Jak prać poduszki w pralce?

Aby zachować odpowiednią higienę snu samo pranie pościeli nie wystarczy. Równie ważne jest prania kołder oraz poduszek. Człowiek podczas snu się poci oraz gubi martwy naskórek. Nieprana pościel to siedlisko bakterii oraz zarazków. Specjaliści sugerują, aby poduszki prać przynajmniej raz na trzy miesiące. Wiele osób zastanawia się jednak, czy częste pranie poduszek ich nie zniszczy i nie sprawi, że się zbiją i będą bezużyteczne. Nowoczesne pralki często wyposażone są w specjalny program do prania pościeli lub kurtek puchowych. Poduszki należy prać w niskiej temperaturze od 30 do 40 stopni. Szczególnie jest to istotne w przypadku prania poduszek w z pierza naturalnego. W takiej sytuacji najlepiej jest wybrać program do prania delikatnego lub ręcznego. Aby poduszki nie zbijały się w bębnie pralki ustaw niskie obroty wirowania. Możesz także włożyć do bębna pralki 3 piłki do tenisa. Podczas prania będą one rozbijały puch. Trik ten sprawdzi się również podczas prania kołdry oraz kurtek puchowych.

Wlej pół szklanki do komory na proszek do prania. Poduszki będą mięciutkie i pachnące

Do prania poduszek możesz wykorzystać te same triki, co do prania ręczników. Niezastąpiony w tym przypadku może okazać się ocet. Zwykły. biały ocet świetnie sprawdza się do prania. Posiada on właściwości przeciwbakteryjne, dzięki czemu zabija zarazki i odświeża prane tkaniny. Dodatkowo ocet zmiękcza materiał i usuwa brzydkie zapachy. Wszystkie te cechy rewelacyjnie sprawdzą się podczas prania poduszek. Wystarczy, że do komory na proszek do prania wlejesz pół szklanki białego octu i nastawisz pranie poduszek. Ocet wymieszany z wodą odpowiedni zadziała na włókna, a jego drażniący zapach powinien się wypłukać. Jeżeli jednak jesteś bardzo wrażliwy na zapach to do bębna pralki możesz wlać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. W ten sposób poduszki po praniu będą przepięknie pachniały. Uważaj, aby nie przesadzić z ilością olejku. Może on zostawić tłuste plamy, a zbyt mocny zapach będzie utrudniał zasypianie.

