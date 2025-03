Wystarczą 3 łyżeczki tego, a dopierzesz plamy z potu. Wreszcie zapocone, męskie koszule będą jak nowe. Sposób na pozbycie się plam z potu

Pot stanowi prawdziwe wyzwanie podczas prania. Ten rodzaj zabrudzenia nie tylko nie zawsze się dopiera, ale także zostawia po sobie nieprzyjemny aromat. Mocno przepocone ubrania nawet po praniu nadal śmierdzą. Żółte plamy szczególnie widoczne są na białych oraz jasnych ubraniach. Nawet jeżeli proszek do prania zawodzi nie musisz od razu wyrzucać zapoconych koszulek. W takiej sytuacji pomogą domowe sposoby. Bardzo często metody naszych babć okazują się o wiele bardziej skuteczne niż dzisiejsze, kupne środki do prania.

Wsyp kilka łyżeczek do bębna pralki i nastaw pranie. Ten sposób dopierze plamy z potu

Wśród domowych sposobów na pozbycie się plam z potu króluje soda oczyszczona. To rewelacyjny proszek, który dopiera trudne zabrudzenia, a jest przy tym bezpieczny dla materiałów. Soda oczyszczona chroni tkaniny przed sztywnieniem, dodatkowo usuwa brzydkie zapachy. Ubrania pranę z dodatkiem sody oczyszczonej są wyraźnie odświeżone i przyjemne w dotyku. Jeżeli chcesz, by efekt świeżości i ładnego zapachu po praniu był jeszcze większy możesz wymieszać sodę oczyszczoną z kwaskiem cytrynowym. Sprawi on, że materiał będzie jeszcze lepiej doprany, a dodatkowo zniweluje brzydki zapach. Zmieszaj ze sobą kilka łyżek sody oczyszczonej z kwaskiem cytrynowym i wsyp bezpośrednio do bębna pralki. Dzięki temu zmieszają się one z wodą już podczas prania wstępnego. Połączenie tych dwóch składników sprawi, że plamy z poty nie będą miały żadnych szans, a ubrania będą czyste i przede wszystkim pachnące. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń możesz wymieszać po 1 łyżeczce sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego oraz wody. Tak przygotowaną pastę wetrzyj w zabrudzenia, odczekaj kilka minut aż mieszana zacznie działać i upierz w pralce.

