Japońska metoda czyszczenia rusztu kuchenki usunie tłusty osad w 5 minut. Nasącz ręcznik papierowy i przykryj kratki, a będą jak nowe. Czyszczenie rusztu kuchenki gazowe

Japońska metoda czyszczenia rusztu kuchenki usunie tłusty osad w 5 minut

Posiadacze kuchenki gazowej z pewnością przyznają, że mimo wielu plusów posiada ona jedną sporą wadę. Otóż czyszczenie kuchenki gazowej i jej poszczególnych elementów to nie lada wyzwanie. To na niej przygotowujemy potrawy i tak naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, aby coś wykipiało lub się rozlało. Wówczas nie tylko sama płyta kuchenki jest brudna, ale także jej ruszt i palniki. I oczywiście jeśli od razu nie zareagujemy i nie umyjemy zabrudzeń to z czasem będzie je znacznie trudniej usunąć. Ważne jest również, aby w miarę regularnie czyścić żeliwny ruszt kuchenki, gdyż jeśli to zaniedbamy, to czeka nas pracochłonne szorowanie. Wtedy zastanawiamy się, jak wyczyścić ruszt kuchenki gazowej, aby przywrócić mu dawny wygląd. Okazuje się, że istnieje pewna japońska metoda, która znakomicie sprawdzi się również w czyszczeniu żeliwnego rusztu. W dosłownie 5 minut usunie z niego tłusty osad. W myśl tej zasady głoszące, że "podobne rozpuszcza się podobnym", do wyczyszczenia kratek z tłuszczu warto zastosować olej.

Nasącz ręcznik papierowy i przykryj kratki, a będą jak nowe. Czyszczenie rusztu kuchenki

Tłusty osad na ruszcie kuchenki gazowej to naprawdę częsty widok i niestety zwykły płyn do naczyń może nie dać sobie z nim rady. Jak zatem wyczyścić kratki stosując japońska metodę z olejem? Nanieś olej na gąbkę i dokładnie rozprowadź go na całej kratce. Następnie przykryj kratkę ręcznikiem namoczonym w gorącej wodzie i pozostaw na 5 minut. Po tym czasie przetrzyj ruszt szorstką gąbką i wytrzyj do sucha. Po tłustym osadzie na żeliwnym ruszcie nie będzie śladu.

Domowy sposób na czyszczenie kuchenki gazowej

Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Palniki gazowe z łatwością wyczyścisz, namaczając je w roztworze octu i ciepłej wody.

