Łebski patent na wyczyszczenie rusztu kuchenki gazowej. Ta jedna rzecz odmieni Twoje życie, a kuchenka będzie lśnić

Jak prawidłowo czyścić ruszt kuchenki gazowej?

Ruszt kuchenki gazowej to jedno z najczęściej pomijanych miejsc w kuchni podczas sprzątania. Najczęściej czyścimy jedynie płyty grzewcze kuchenki zapominając o ruszcie. To duży błąd bowiem na ruszcie kuchenki gazowej zbiera się tłuszcz z gotowania i resztki jedzenia, które się rozlały. Dla wielu osób doczyszczenie rusztu kuchenki gazowej nastręcza wielu trudności. Nietypowy wymiar i otłuszczony brud sprawiają, że nie jest to łatwe. Na szczęście są proste sposoby na czyszczenie rusztu kuchenki gazowej. Zanim zaczniesz upewnij się, że ruszt jest zimny. Nigdy nie czyść go zaraz po gotowaniu. Nie używaj również ostrych narzędzi, które mogą porysować i uszkodzić rusz.

Jak wyczyścić ruszt kuchenki gazowej sodą oczyszczoną?

Przygotuj dużą miskę, do której włożysz ruszt. Możesz wykorzystać formę do ciasta lub ewentualnie włożyć go do wanny (uważaj jednak, by jej nie zarysować). Nasyp sporą ilość sody, a całość zalej wodą i pozostaw na kilka godzin. Ważne, by przygotowany roztwór przykrywał cały ruszt kuchenki gazowej. Po upływie kilka godzin wyjmij ruszt i delikatnie do przemyj płynem do naczyń.

Jak wyczyścić ruszt kuchenki gazowej octem?

W czyszczeniu rusztu kuchenki gazowej niezastąpiony jest ocet. Nasącz nim papierowe ręczniki i obłóż ruszt. Pozostaw całość na dwie godziny i delikatnie zdejmij ręczniki papierowej. Następnie cały ruszt kuchenki gazowej delikatnie umyj płynem do naczyń i wysusz.

