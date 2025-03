Wyciśnij to na deskę sedesową i równomiernie rozprowadź.. Znów stanie się idealnie biała i czysta. Czyszczenie deski sedesowej

Dlaczego należy dokładnie czyścic deskę sedesową?

Deska sedesowa to element toalety, który podobnie jak muszla klozetowa wymaga dokładnego i regularnego czyszczenia. Wiele osób tego nie robi i jedynie przemywa ja wodą z dodatkiem płynu do mycia. To błąd ponieważ na desce sedesowej zbierają się dokładnie te same bakterie, co w muszli klozetowej. Dodatkowo od wewnątrz tryska na nią woda podczas używania spłuczki i mogą zbierać się tam osady i kamień. Deskę sedesową dotykamy dłońmi i w ten sposób możemy transferować zarazki. Niedokładnie czyszczona deska sedesowa staje się pożółkła i nie wygląda estetycznie. W takim przypadku należy dokładnie ja wyczyścić. Najlepiej sprawdzą się do tego domowe sposoby, które nie tylko zabijają bakterie, ale także delikatnie wybielają czyszczone powierzchnie.

Najlepsze domowe sposoby czyszczenia deski sedesowej:

Woda z sodą oczyszczoną do czyszczenia deski sedesowej

Soda oczyszczona słynie ze swoich właściwości wybielających. Przywraca czyszczonym powierzchniom oryginalną biel. Dodatkowo soda oczyszczona usuwa bakterie oraz niweluje osadzania się kamienia. Aby wyczyścić deskę sedesowa sodą oczyszczoną wymieszaj ją z woda w równych proporcjach. Powinna powstać gęsta pasta, którą wetrzyj w deskę. Zostaw na około 30 minut, a po tym czasie całość dokładnie przemyj wodą.

Pasta do zębów do czyszczenia deski sedesowej

W internecie często polecana jest pasta do zębów do czyszczenia deski sedesowej. Zawiera ona substancje, które delikatnie wybielają oraz usuwają zabrudzenia, ale jest przy tym bezpieczna dla powierzchni. Wystarczy, że wyciśniesz niewielką ilość zwykłej pasy do zębów na deskę sedesową i dokładnie wetrzesz ją w całą powierzchnię. Już po jednym zastosowaniu deska będzie wyraźnie czystsza i bielsza.

Wybielacz do czyszczenia deski sedesowej

Na duże zabrudzenia polecany jest wybielacz. To dość żrąca substancje, która świetnie usunie żółte osady oraz stare zacieki. Pamiętaj jednak, by zawsze korzystając z wybielacza nosić rękawiczki ochronne. Wymieszaj wybielacz z wodą w równych proporcjach i wetrzyj w deskę, odczekaj kilkanaście minut i całość przemyj wodą. Zrób to bardzo dokładnie, by nie podrażnić skóry korzystając z toalety.

