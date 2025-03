Wsyp to do muszli klozetowej, a pozbędziesz się żółtego osadu. Kamień w końcu zniknie. Czyszczenie toalety

Wlewam 1 łyżkę do ciepłej wody i dokładnie mieszam. Podlewam tym wszystkie storczyki w domu. Po tej mieszance rosną jak szalone. Odżywka do storczyków

Wymieszaj te dwa składniki, a zacieki oraz osady w muszli klozetowej się rozpuszczą

Żółte zacieki oraz wytrącający się kamień nie wyglądają estetycznie. Sprawią, że muszla klozetowa wygląda na brudną i zaniedbaną. Tego rodzaju zabrudzenia wymagają odpowiedniego podejścia. Kupne płyny do WC nie zawsze dają sobie z nimi radę. Lepiej sięgnąć po domowe sposoby. Do czyszczenia muszli klozetowej najczęściej polecany jest biały ocet. Świetnie rozpuszcza on kamień oraz zacieki, a jego przeciwbakteryjne właściwości rewelacyjnie domywają wnętrze muszli klozetowej. Jeżeli jednak nie masz pod ręką octu to możesz sięgnąć po tę mieszankę. Do niewielkiego pojemnika wyciśnij sok z połówki cytryny i dodaj 2 łyżeczki soli kuchennej. Całość dokładnie wymieszaj i tak przygotowaną mieszanką wyszoruj wnętrze muszli klozetowej. Kamień oraz osady często zbierają się w zakamarkach wokół kołnierza muszli. Aby się ich pozbyć weź pół cytryny i posyp ją solą. Cytrynę wetrzyj w trudno dostępne miejsca i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przepłucz wszystko wodą. Sok z cytryny ma podobne właściwości jak ocet i świetnie rozpuszcza kamień oraz osady. Sól kuchenna ma działanie czyszczące oraz wybielające.

Wrzuć to do muszli klozetowej, a pozbędziesz się brzydkich zapachów

Częstym problemem są brzydkie zapachy ulatniające się z muszli klozetowej. Ich przyczyną może być awarii sieci kanalizacyjnej lub bakterie zbierające się w samej muszli klozetowej. Naturalnym sposobem na brzydkie zapachy jest czosnek. Wrzuć kilka ząbków czosnku do toalety i pozostaw je na całą noc. Nie spuszczaj wody, aby czosnek mógł zadziałać w muszli klozetowej. Czosnek to naturalny antybiotyk, który zabija bakterie i zarazki mogące być przyczyną nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo ograniczona on namnażanie niekorzystnych mikroorganizmów, dzięki czemu pomaga zachować toaletę w czystości.

