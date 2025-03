Wlej do miski i przetrzyj kabinę prysznicową. Osady i kamień się szybko rozpuszczą, a ty nie będziesz musieć szorować. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Jak usunąć kamień i zacieki z kabiny prysznicowej?

Kamień z wody to bardzo częsty problem w wielu polskich domach. Jest to uporczywy rodzaj zabrudzeń, który nie domywa się używając klasycznych detergentów czyszczących. Kamień to nic innego jak wytrącające się związki chemiczne z zawartego w wodzie wapnia oraz magnezu. Im bardziej twarda woda, tym większy kamień. Warto wiedzieć, że kamień to nie tylko problem estetyczny. Bardzo duża ilość osadów może przyczyniać się do awarii i zniszczenia się powierzchni łazienkowych. Do usuwania kamienia najlepiej jest sięgać po preparaty, które potrafią rozpuszczać trudne zabrudzenia. Wśród domowych sposobów najczęściej polecany jest ocet. Kwasowa formuła octu świetnie rozpuszcza kamień i sprawia, że usuwa się ona wraz z wodą. Aby doczyścić kabinę prysznicową z osadów oraz kamienia może wymieszać biały ocet z wodą w równych proporcjach i spryskać taką mieszanka brudne powierzchnie. Po kilkunastu minutach całość przetrzyj mokrą ścierką. Ocet rewelacyjnie przeciwdziała osadzaniu się kamienia dlatego warto go stosować prewencyjnie. Raz w tygodniu przemyj dokładnie całą kabinę prysznicową wodą z dodatkiem octu.

Dodaj do wody ten napój i przetrzyj kabinę prysznicową. Po 15 będzie lśniąca

Innym sposobem na usuwanie kamienia z kabiny prysznicowej jest coca-cola. Ten popularny napój świetnie poradzi się z dużą ilością kamienia. W butelce z atomizerem wymieszaj coca-colę z woda i obficie spryskaj kabinę prysznicową. Po około 15 minutach dokładnie wyszoruj wszystkie powierzchnie. Coca-cola świetnie też sprawdzi się do usuwania kamienia z niewielkich przedmiotów, takich jak kolanka łazienkowe oraz elementy baterii. Wystarczy, że dobrze je rozkręcisz i namoczysz przez około 2 godziny w roztworze coca-coli i wody.

Autor: