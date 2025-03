i Autor: Shutterstock

Porządki na wiosnę

Wymieszaj z płynem do naczyń i przetrzyj ramy okienne PCV. Wiosenne porządki nigdy nie były łatwiejsze. Domowy środek usunie żółte plamy oraz osady z ram okiennych

Mycie okien to zdecydowanie jedna z tych czynności, która kojarzy się z wiosennymi porządkami. Gdy pierwsze, wiosenne promienia słońca wpadają do mieszkania to bezlitośnie podkreślają wszystkie zabrudzenia na szybach oraz ramach okiennych. W przypadku tych drugich często nie wystarczy przetarcie ich ścierką z detergentem. Żółte plamy oraz osady to ciężkie do usunięcia zabrudzenia, która wymagają odpowiedniego podejścia. Wymieszaj te 2 składniki i przetrzyj ramy okienne PCV. W końcu będą one idealnie czyste.