Wysmaruj zapleśniałe fugi w łazience pastą za 4 zł, a wyżre czarny nalot raz na zawsze. Lepszego środka przeciw pleśni nie znajdziesz. Sposób na pleśń na fugach

Wysmaruj zapleśniałe fugi w łazience pastą za 4 zł, a wyżre czarny nalot raz na zawsze

Dosyć częstym zjawiskiem w łazience są ciemne wykwity pojawiające się na spoinach płytek. To pleśń na fugach, której ze względu na zdrowie trzeba się jak najszybciej pozbyć. Pleśń na fugach najczęściej pojawia się w okolicy wanny, umywalki i kabiny prysznicowej. Wynika to z faktu, że główną przyczyną jej rozwoju jest wilgoć. Dlatego najważniejszą zasadą, która pozwoli zapobiec pojawieniu się pleśni na fugach, jest wietrzenie łazienki i zadbanie o jej skuteczną wentylację. Warto także po kąpieli przetrzeć spoiny i zakamarki na płytkach, aby nie zalegała w nich woda. Jeśli jednak zauważysz ciemny nalot na fugach w łazience, to od razu działaj. Wysmaruj zapleśniałe fugi tą domową pastą za 4 złote, a wyżre nalot raz na zawsze. Potrzebujesz wody utlenionej i sody oczyszczonej. Jak zrobić pastę do czyszczenia fug z pleśni?

Czyszczenie fug z pleśni domowym sposobem. Tania pasta usunie wykwity

Przygotowanie pasty do czyszczenia fug z pleśni proste i tanie. Taka domowa pasta wspaniale wybieli fugi, ale ich nie zniszczy. Połącz ze sobą: pół szklanki sody, 70 ml szklanki wody utlenionej oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Uzyskaną pastę wetrzyj w fugi za pomocą szczoteczki lub szmatki. Następnie po 30 minutach spłucz pozostałości ciepłą wodą. Soda oczyszczona z łatwością usuwa wszelkie zabrudzenia, natomiast wodą utleniona pomoże w walce z pleśnią na fugach. Efekt stosowania tego domowego sposobu zadowoli każdego.

Inne domowe sposoby na czyszczenie fug z pleśni

Innym sposobem na czyszczenie fug z pleśni jest ocet. Wlej pół szklanki octu do ciepłej wody i spryskaj zapleśniałe fugi. Pozostaw na 20 minut i wyszoruj spoiny szczoteczką. Spłucz letnią wodą. W walce z grzybem na fugach w łazience można wykorzystać również pastę do zębów. Nałóż ją na szczoteczkę do zębów lub gąbkę, a następnie wetrzyj wszędzie tam, gdzie nagromadził się brud i spłucz letnią wodą.

