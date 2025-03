Wsypuję do wody w butelce, mieszam i spryskuję kabinę prysznicową. To pogromca mydlanego osadu, a kabina lśni jak diament. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Wsyp to do muszli klozetowej, a pozbędziesz się żółtego osadu. Kamień w końcu zniknie. Czyszczenie toalety

Wsypuję do wody w butelce, mieszam i spryskuję kabinę prysznicową. To pogromca mydlanego osadu

Kabina prysznicowa to jedno z tych miejsc w domu, które bardzo szybko ulega zabrudzeniom. I to jest oczywiście naturalne. Bywa, że już po jednej kąpieli na szklanej powierzchni zostają zacieki i osad z wody. Jednak, aby nie dopuścić do rozwoju kamienia na szklanej powierzchni kabiny, należy ją regularnie czyścić. W przeciwnym razie z czasem utworzy się na kabinie prysznicowej kamień i trudny do usunięcia osad mydlany i wówczas konieczne będzie stosowanie bardzo silnych detergentów, aby się go pozbyć. Czym wyczyścić kabinę prysznicową z mydlanego osadu? Ja od dawna stosuję domowy płyn do czyszczenia kabiny, który przygotowuję samodzielnie z dosłownie dwóch składników. Wsypuję do wody w butelce sodę oczyszczoną, mieszam i spryskuję kabinę. Ten płyn działa dosłownie jak pogromca mydlanego osadu. Jak go zrobić i stosować?

Domowy płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej usunie mydlany osad

Do przygotowania płynu do czyszczenia kabin prysznicowej potrzebujesz pół litra letniej wody i 3 łyżek sody oczyszczonej. Wymieszaj oba składniki, do całkowitego rozpuszczania proszku, przelej do butelki z atomizerem i spryskaj kabinę prysznicową. Następnie miękką gąbką lub ściereczką wyszoruj kolistymi ruchami jej powierzchnię i spłucz ciepłą wodą. Na koniec warto osuszyć umytą kabinę lub ściągnąć zalegającą wodą za pomocą ściągaczki. Soda oczyszczona znakomicie rozpuszcza osad z mydła i innych detergentów, dzięki czemu kabina prysznicowa będzie lśnić niczym diament.

Czym usunąć kamień z kabiny prysznicowej?

Kolejnym częstym problemem pojawiającym się na kabinie prysznicowej jest kamień i osad wapienny. Jeśli szklana powierzchnia kabiny wyraźnie zmatowiała i ciężko ją wyczyścić to znak, że powstał na niej wapienny osad. Z tym rodzajem zabrudzona znakomicie rozprawi się ocet. Ocet odkamienia, a także dezynfekuje powierzchnie. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1 i spryskaj kabinę. Następnie wyszoruj ją ściereczką i spłucz.

