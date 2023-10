Wlej 1/2 szklanki do ciepłej wody i spryskaj zapleśniałe fugi. W 20 minut spoiny będą jak nowe. Sposób na czyszczenie fug z pleśni

Jak wyczyścić grób z granitu? Dodaj 2 łyżki do wody i przemyj płytę nagrobną. Granit będzie lśniący. W ten sposób unikniesz zarysowania grobu

Pleśń na fugach psuje nie tylko ich wygląd, ale także stanowi zagrożenie dla zdrowia. Dlatego jeśli zauważysz w swoim mieszkaniu, a zwłaszcza w łazience (bo tam pleśń pojawia się najczęściej), że spoiny płytek ciemnieją lub pokrywają się nalotem, od razu reaguj. Jak pozbyć się pleśni z fug? Otóż zanim podejmiesz radyklane kroki, takie jak wymiana fug lub zastosowanie silnej chemii, to wypróbuj domowe sposoby na pozbycie się pleśni z łazienki. Jednym z najskuteczniejszych środków do usuwania grzyba jest ocet. Wlej pół szklanki octu do ciepłej wody i spryskaj zapleśniałe fugi. Pozostaw na 20 minut i wyszoruj spoiny szczoteczką. Spłucz letnią wodą.

Domowe sposoby na czyszczenie fug z pleśni

Kolejnym sposobem na czyszczenie fug z pleśni jest soda oczyszczona lub proszek do pieczenia. Wystarczy, że wymieszasz opakowanie sody z odrobina wody, tak, aby powstała gęsta pasta. Nałóż ją na spoiny na 30 minut i po tym czasie wyszoruj szczoteczką. Na koniec spłucz. W walce z grzybem na fugach w łazience można wykorzystać również pastę do zębów. Nałóż ją na szczoteczkę do zębów lub gąbkę, a następnie wetrzyj wszędzie tam, gdzie nagromadził się brud i spłucz letnią wodą.

