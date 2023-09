Dodaj 3 łyżki do wody i nałóż na fugi. Brud rozpuści się na Twoich oczach. Czyszczenie fug domowym sposobem

Dodaj 3 łyżki do wody i nałóż na fugi. Brud rozpuści się na Twoich oczach

Fugi to maleńkie spoiny między płytkami. Niestety, choć są niewielkie, to bardzo łatwo zachodzi w nie brud, tłuszcz i w efekcie tracą swój pierwotny wygląd. Najtrudniej utrzymać w czystości jasne i białe fugi. Czym zatem najlepiej czyścić fugi? W sieci można znaleźć dziesiątki zarówno domowych sposobów na czyszczenie fug, jak i najróżniejszych środków chemicznych. Zdecydowanie w pierwszej kolejności proponujemy wykorzystać te ekologiczne metody, bo prawdopodobnie będą równie skuteczne, co silna chemia, a na pewno o wiele bezpieczniejsze dla zdrowia. Jeśli chcesz wyczyścić fugi, to przygotuj świetny płyn, który rozpuści brud dosłownie na Twoich oczach. Wsyp 3 łyżki proszku do prania do odrobiny ciepłej wody, tak by powstała gęsta pasta. Nałóż ją na spoiny płytek i odczekaj 2 godziny. Po tym czasie zmyj papkę letnią wodą. Fugi będą czyste i białe jak nowe.

Domowe sposoby na czyszczenie fug

Równie skuteczna będzie pasta z sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego. Tu jednak należy pamiętać, aby stosować ją jedynie na jasne fugi, gdyż na ciemnych może spowodować odbarwienia. Do 1/2 szklanki sody dodać 3 łyżeczki kwasku cytrynowego i dolać odrobinę wody, aby powstała pasta o jednolitej konsystencji. Pastę należy nałożyć na spoiny płytek i po upływie 2-3 godzin zmyć letnią wodą. Brudne fugi można wyczyścić też pastą do zębów. Zaaplikuj pastę na szczoteczkę i wetrzyj w zabrudzone miejsca. Po około 10 minutach przetrzyj spoiny letnią wodą.

