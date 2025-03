Odkręć i wsyp 3 łyżki sody, a smród z odpływu w zlewie zniknie raz na zawsze. Wiele osób o tym zapomina, a w tym miejscu gromadzi się brud. Sposób na zapach z odpływu

Zrób to z płynem do naczyń. W ten sposób wyczyścisz kanapę na wiosnę. Usuwa tłuste plamy, pot oraz odciski rąk. Czyszczenie kanapy

Odkręć i wsyp 3 łyżki sody, a smród z odpływu w zlewie zniknie raz na zawsze

Brzydki zapach w kuchni wyczuwalny najczęsciej w okolicy zlewu to ważny sygnał, którego n9ie powinniśmy bagatelizować, gdyż z czasem problem może się nasilić. Najczęściej, gdy wyczujemy fetor wydobywający się ze zlewu, to pierwsze co robimy, to sięgamy po silne środki chemiczne, dokładnie myjemy nimi misę, jak i czyścimy odpływ z nadzieją, że to właśnie stamtąd śmierdzi. W sytuacji, gdy jednak żaden z tych zabiegów nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, to zapewne tajemnica brzydkiego zapachu wydobywającego się ze zlewu tkwi w jednym ukrytym miejscu, o którego czyszczeniu pamięta niewiele osób. Kluczowe jest dotarcie do tego miejsca, znajdującego się tuż pod kratką odpływu. To tam najczęściej zgromadzona jest warstwa brudu, która powoduje, że z odpływu po prostu śmierdzi. Za pomocą śrubokrętu odkręć sitko i wsyp około trzy łyżki sody oczyszczonej, dodaj odrobinę płynu do naczyń i wody i dokładnie wyszorować. Kiedy będzie czyste, sitko umieść z powrotem na swoim miejscu i gotowe. Od tej pory staraj się raz w tygodniu powtarzać ten zabieg, a raz na zawsze pozbędziesz się brzydkiego zapachu ze zlewu.

Domowy sposób na zatkany zlew

Kolejnym częsty problemem, z którym zmagamy się w naszej kuchni jest zatkany zlew. Wówczas woda w nim stoi lub powolutku wpływa do odpływu. Trzeba przyznać, ze to bardzo utrudnia wykonywanie codziennych czynności w kuchni, dlatego należy jak najszybciej odetkać odpływ. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń, z czasem gromadzą się i po prostu zatykają syfon. W takich sytuacjach warto wypróbować ten domowy sposób na zatkany zlew. Wlej do odpływu płynu do naczyń, wsyp miarkę sody oczyszczonej i dodaj około 50-100 ml octu. Następnie zatkaj ściereczką odpływ i otwór przelewowy. Powstanie aktywna piana, która wypchnie z odpływu zalegające nieczystości. Po 15 minutach zalej gorącą wodą i gotowe.

