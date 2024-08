Raz w tygodniu wlej do zlewu tę mieszankę! Pomoże na zatkany zlew! Koniec z włosami i resztkami jedzenia w odpływie. Domowe udrażnianie rur

Domowy sposób na zatkany zlew! Delikatna mieszanka, która udrożni rury

Zatkany odpływ w zlewie zdarza się każdemu. Nie zawsze jednak można sięgnąć po chemiczne detergenty. W przypadku niektórych rur klasyczny kret może okazać się zbyt mocny i zniszczyć rury. Wiele osób nie chce również sięgać po chemiczne sposoby. W ostatnim czasie na popularności zyskują naturalne metody na sprzątanie. Okazuje się, że istnieje prosty sposób na odetkanie zatkanego zlewu. Jest on bezpieczny dla rur i dla domowników. Można go stosować prewencyjnie, aby w odpływie nie zbierały się włosy oraz resztki jedzenia.

Połączenie octu i sody oczyszczonej nie zawsze jest polecane. Taka mieszanka traci swoje właściwości czyszczące jednak świetnie nadaje się do udrożniania rur. W misce wymieszaj 1 opakowanie sody oczyszczonej z 1 szklanką octu. Wlej to do zatkanego odpływu i pozostaw na około 15 minut. Aby mieszanka była jeszcze bardziej skuteczna możesz przykryć odpływ zlewu płaskim talerzem. Po upływie kilkunastu minut wlej do odpływu dużą ilość wody. Ten sposób na zatkany zlew jest delikatniejszy dla rur, ale równie skuteczny. Połączenie octu oraz sody oczyszczonej nie jest drażniące i nie stanowi zagrożenia dla dzieci lub zwierząt. Warto ten zabieg przeprowadzać raz na jakiś czas. To świetny sposób na konserwację odpływu.

