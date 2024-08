Jak usunąć tłuszcz z piekarnika? Sposób za 3 zł sprawi, że piekarnik zalśni czystością. Bez octu i sody oczyszczonej

Wlej 1 kieliszek do wiadra i wymieszaj. Domowy płyn do prania kanapy. Doczyści nawet zaschnięte plamy. Pranie sofy

Wlewam 100 ml do letniej wody i myję parkiet lakierowany. Lśni jak nowy. Zero smug i zacieków. Mycie parkietu lakierowanego

Prosto z garnka wlewam to do palmy doniczkowej. Działa jak sterydowa odżywka. Liście palmy stają się lśniące i mięsiste

Jak usunąć tłuszcz z piekarnika? Czyszczenie kuchni

Osady z tłuszczu to jedne z częściej pojawiających się w kuchni zabrudzeń. Tłuszcz jest trudny do usunięcia i nawet szorowanie często nie daje sobie z nim rady. Dla wielu osób czyszczenie piekarnika to prawdziwy koszmar. Warto zatem znać różne triki, które ułatwią ten proces. Jednym z najbardziej znanych sposobów na pozbywanie się tłustych zabrudzeń jest ocet. Świetnie rozpuszcza ona tłuszcz. Ocet warto wymieszać z wodą i zostawić na kilkanaście minut na zabrudzeniach. Dzięki temu ocet będzie mógł lepiej zadziałać. Nie zawsze jednak ocet wystarcza. W przypadku dużej ilości zaschniętego brudu to może być niewystarczające.

Wyjmij z piekarnika wszystkie akcesoria. Wstaw do środka naczynie żaroodporne i wlej do niego kilka szklanek wody. Wrzuć 1 kapsułkę do zmywarki i nastaw rozgrzewanie piekarnika na 200 stopni. Całość zostaw na około 1 godziny. Tabletka do zmywarki do nieoceniony pomocnik podczas sprzątania. Świetnie sprawdzi się myjąc kuchnię lub czyszcząc pralkę. Koszt jednej tabletki jest nie duży. Wysoka temperatura w połączeniu z detergentem tabletki do zmywaki rozpuści praktycznie wszystkie zabrudzenia. Jeżeli nadal zostaną resztki tłuszczu to możesz przemyć je octem. Czynność tą warto stosować raz na jakiś czas, aby uniknąć poważniejszych zabrudzeń. W ten sposób utrzymasz piekarnik w czystości.

