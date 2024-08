Zmieniasz pościel co 3 tygodnie? Wiele osób popełnia ten tragiczny błąd. Mikrobiolog wyjaśnia

Zmieniasz pościel co 3 tygodnie? Wiele osób popełnia ten tragiczny błąd

Jak często zmieniasz pościel, pod którą śpisz? Robisz to raz na dwa czy trzy tygodnie? A może znacznie rzadziej? Niestety wiele osób popełnia fatalny błąd, który może poważnie odbić się na ich zdrowiu. Otóż tu już nie tylko chodzi o zdrowy sen, ale w pościeli szybko gromadzą się bakterie, grzyby i alergeny i teraz wyobraź sobie, że świeżo po kąpieli kładziesz się do łóżka i przykładasz głowę do swojej poduszki, której nie zmieniałaś od ponad dwóch tygodni. - Pamiętajmy, że w łóżku spędzamy sporą cześć naszego życia, przeciętnie jedną trzecią. Oprócz martwego naskórka w pościeli zostaje pot, wydzieliny, sebum, czyli łój skórny. Chodzi więc o to, by nie nagromadzić w łóżku zanieczyszczeń i mikroorganizmów, które w nadmiarze mogą stać się problematyczne - wyjaśnia dr hab. Piotr Rzymski, mikrobiolog, biolog medyczny w rozmowie z portalem poradnikzdrowie.pl. - Takie środowisko nie jest korzystne dla alergików i astmatyków, zwiększa ryzyko rozwoju grzybicy i egzemy - dodaje mikrobiolog. W takim razie jak często powinno się prać pościel, aby zachować higienę snu?

Jak często trzeba prać pościel?

Zapewne to pytanie pojawiło się teraz w głowach wielu osób. Otóż zaleca się, aby zmieniać pościel nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Jednak najlepiej robić to nawet co tydzień - zwłaszcza jeśli śpimy nago lub jest okres letni. - Jeżeli śpimy nago, co zresztą lubi bardzo dużo osób, to najlepiej pościel wymieniać częściej – niektórzy uważają, że nawet po 3-4 dniach, ale to dla większości osób niewykonalne. Wystarczy więc robić to raz na tydzień. Oczywiście zakładając, że kładziemy się spać po wieczornej kąpieli - podkreślił dr hab. Piotr Rzymski.

Jak prać pościel, aby była higienicznie czysta?

Pranie pościeli w pralce, o ile oczywiście pozwala na to materiał, z którego jest wykonana, powinno być przeprowadzone w programie o temperaturze nie niższej niż 60 stopni Celsjusza. Taka temperatura prania gwarantuje, że wszelkie bakterie, grzyby i roztocza zostaną z tkaniny usunięte. Jednak należy pamiętać, że zanim wrzucimy poszwy do prania, najpierw powinniśmy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi na metce. Z reguły pościel bawełnianą można prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, natomiast tę wykonaną z lnu, czy flaneli w maksymalnie 40 stopniach.