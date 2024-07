Wsyp 1/2 szklanki do pralki i nastaw pranie ręczników. Już po 40 minutach ręczniki będą czyściutkie i pachnące. Koniec z brzydkimi zapachami. Sposób sprzątaczki na pranie ręczników

Zawsze kiedy hortensje marnieją wsyp 5 łyżek do wody i podlej. Hortensja rośnie jak szalona i bujnie obsypuje kwiatami. Domowy nawóz do hortensji

Wsyp to do bębna pralki i nastaw pranie ręczników. Brzydkie zapachy znikną już po pierwszym praniu

Pranie ręczników to podstawa higieny. Eksperci przekonują, że ręczniki należy prać często i najlepiej jest to robić w dość wysokich temperaturach. Dzięki temu masz pewność, że wszelkie drobnoustroje i bakterie zostaną zniszczone. Niestety, częste pranie niszczy tkaniny. Ręczniki z czasem stają się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Częste pranie może również skutkowa brzydkimi zapachami, których nie da się wywabić. Do prania ręczników nie zaleca się stosowania płynów do płukania. Mogą one przyczyniać się do sztywnienia materiału. Jak zatem pozbyć się brzydkich zapachów w ręczników?

Świetną alternatywą dla płynu do płukania podczas prania ręczników jest sól. Stosowały ją już nasze babcie. Sól jest rewelacyjnym zamiennikiem płynu do prania i alternatywą dla sody oczyszczonej oraz octu. To naturalny pochłaniacz brzydkich zapachów. Wystarczy, że do każdego prania wsypiesz 0,5 szklanki zwykłej soli kuchennej. Dodaj ją bezpośrednio do bębna pralki i nastaw pranie jak zawsze. Sól kuchenna posiada właściwości niwelujące brzydkie zapachy i odświeżające tkaniny. Świetnie sprawdza się jako dodatek do prania. Wywabia plamy i sprawia, że materiał odzyskuje swój kolor. Sól kuchenną możesz dodawać do każdego prania.

