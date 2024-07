Wsypuję 100 g do bębna zamiast proszku i piorę kołdrę w 60 st. Jest czysta i puszysta jak nowa. Sposób na pranie kołdry w pralce

Jak prawidłowo umieścić kapsułkę do prania w pralce? Większość osób robi to źle przez to ubrania są niedoprane, a pralka może się zniszczyć. Oto, jak powinno się używać kapsułek do prania

Regularne pranie kołdry w pralce zabija większość bakterii i grzybów, wpływając tym samym na odpowiednią higienę snu i ograniczając wywoływanie uciążliwych alergii, czy nawet infekcji dróg oddechowych. Dlatego to bardzo ważne, aby prać kołdrę przynajmniej dwa razy w roku. Zastanawiasz się zapewne, czy można skutecznie uprać kołdrę w pralce i czy w ten sposób jej nie zniszczysz. Otóż kołdrę z wypełnieniem syntetycznym można śmiało wrzucić do pralki. Oczywiście pod warunkiem, że pozwala na to pojemność bębna. Jak to zrobić, aby była czysta? Wystarczy, że do bębna wsypiesz jedno opakowanie sody oczyszczonej (ok. 100 g), wrzucisz 2 piłeczki tenisowe, a w dozowniku na detergenty wymieszasz płyn do prania ze szklanką octu. Ważne jest również to, jak składamy kołdrę do prania. Najlepiej jest ją złożyć na kilka części i następnie zawinąć w rulon, tak aby idealnie wpasowała się w bęben pralki.

Jak prać kołdrę w pralce?

Oprócz powyższych sposobów na pranie kołdry w pralce, należy też zwrócić uwagę na temperaturę prania i ilość obrotów na minutę. Pranie kołdry z wypełnieniem syntetycznym najlepiej wykonać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, jednak wcześniej należy zapoznać się z zaleceniami producenta, gdyż nie każdy materiał nadaje się na wysokie temperatury. Jeśli pierzesz kołdrę z wypełnieniem syntetycznym, to możesz śmiało nastawić swoją pralkę na temperaturę 60 stopni i obroty maksymalnie 800/ minutę. Co ważne - nie dodawaj płynu do płukania, który zlepia włókna i sprawi, że wnętrze kołdry się zbije.