Mieszam z płynem do prania i nastawiam pranie kołdry na 60 st. Jest higienicznie czysta i bez plam. Sposób na pranie kołder w pralce

Regularne pranie kołdry w pralce (należy to robić co najmniej 2 razy w roku), w wysokiej temperaturze, zabija większość bakterii i grzybów, wpływając tym samym na odpowiednią higienę snu i ograniczając wywoływanie uciążliwych alergii, trądziku, czy infekcji dróg oddechowych. Niewątpliwie pranie kołdry to bardzo ważna sprawa, jednak nie da się ukryć, że jest uciążliwa. Wiele osób zastanawia się, czy kołdrę można prać w pralce? Odpowiedź brzmi: tak, ale pod warunkiem, że pozwala na to dopuszczalne maksymalne obciążenie urządzenia. A jak prać kołdrę w pralce, aby mieć pewność, że będzie perfekcyjnie czysta? Do bębna wsyp opakowanie sody oczyszczonej, wrzuć 2 piłeczki tenisowe, w dozowniku na detergenty wymieszaj płyn do prania i ocet.

W jakiej temperaturze prać kołdrę?

Oczywiście higieniczną czystość zapewni pranie kołdry w temperaturze 60 stopni Celsjusza, jednak należy sugerować się przede wszystkim zaleceniami producenta, gdyż nie każdy materiał nadaje się na wysokie temperatury. Jeśli pierzesz kołdrę z wypełnieniem syntetycznym, to możesz śmiało nastawić swoją pralkę na temperaturę 60 stopni i obroty maksymalnie 800/ minutę. Co ważne - nie dodawaj płynu do płukania, który zlepia włókna i sprawi, że wnętrze kołdry się zbije.

