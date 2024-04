Wielka radość Protasiewicza! Daria to dla niego zrobiła

Majowa atmosfera sprzyja miłosnym uniesieniom. Przed nami długi weekend, a zatem wspaniały okres, żeby zaplanować coś szczególnego w gronie najbliższych. Były wicewojewoda dolnośląski Jacek Protasiewicz czekał na tę chwilę z utęsknieniem... – Ja już zakupy na weekend zrobiłem i teraz tylko czekam na przyjazd Darusi… – pisał jakiś czas temu w swoich mediach społecznościowych.

Teraz jego ukochana Daria postanowiła spełnić jego marzenie! W najnowszym wideo, jakie polityk opublikował w mediach społecznościowych widać, jak wita ją na dworcu w Brzegu. – Pociąg z Warszawy przyjechał! 9:31 punktualnie. Jest i Darusia! Witam ją na dworcu w Brzegu – mówił w nagraniu i przy okazji opowiedział o słynnym dworcu. Jak stwierdził, dworzec w jego rodzinnym Brzegu jest jednym z najstarszych w Polsce. Przypomniał, że zbudowano go w 1842 roku, jeszcze w Królestwie Pruskim. – Wyobraźcie sobie, to było 20 lat przed tym, jak zbudowano pierwszą udaną do użytku stację metra w Londynie. Wtedy, kiedy na ziemiach, skąd pochodzą moimi dziadkowie, jeżdżono furmankami i nie wiedziano, co to jest kolej żelazna. Tak wygląda dworzec w Brzegu, przejście podziemne – prawie metro! – oznajmił Jacek Protasiewicz.

– Cieszysz się, że przyjeżdżasz do Brzegu? – zwrócił się w kierunku Darii, a ta nieśmiało przytaknęła. – Bardzo się cieszy! – muszę tłumaczyć z „darusiowego” na polski, bo jest bardzo skrępowana – stwierdził polityk i pokazywał dalej wnętrze dworca.

– Tak to wygląda. Tak wyglądało już dobre 160 lat temu, kiedy dworzec brzeski został zbudowany – dodał Protasiewicz, po czym wskazał na samochód swojego ojca. – Senior czeka, jedziemy. Miłego weekendu życzę! – powiedział, ale zaraz się poprawił. – Życzymy!

– Życzymy... – skwitowała 22-letnia Daria.

