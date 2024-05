i Autor: Shutterstock, Marek Kudelski / Super Express

chwalimy się!

Wielki sukces "Super Expressu"! Codzienna praca dla Was nagrodzona! Jest podium w prestiżowym rankingu dekady!

MAMY TO! Dotarła do nas informacja, która wywołała prawdziwy entuzjazm w całej redakcji! Instytut Monitorowania Mediów od przeszło 20 lat wydaje Raport Najbardziej Opiniotwórcze Media. To największe tego rodzaju unikatowe badanie w Polsce, które jednoznacznie wskazuje medialnych liderów opinii w naszym kraju. Jak się okazuje, w specjalnym badaniu "Najbardziej Opiniotwórcze Media Dekady (2014-2023)", "Super Express" zajął zaszczytne trzecie miejsce w kategorii "Tytuły Prasowe"! Innymi słowy, codzienna praca dla Was została pięknie wyróżniona!