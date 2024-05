i Autor: Super Express Polacy tacy bogaci?

Komentery Adama Federa

Polacy BOGATSI od Brytyjczyków za 5 lat? Chyba za 100 lat! Trzeba UCIEKAĆ za granicę!

Za pięć lat Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków? Brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, ale taką właśnie obietnicę złożył Donald Tusk! „Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii, w Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego, zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 wyższy w Polsce niż w UK. I to obiecuję: na 25 rocznicę Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków. Lepiej być w Unii!”, zadeklarował szef rządu na platformie X. Niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że przyjdzie taki czas, kiedy to Niemcy będą przyjeżdżać do Polski na szparagi. Adam Feder wyszedł na ulice, szukał tego bogactwa i pytał Polaków o buńczuczne zapowiedzi polityków. Padło wiele mocnych słów!