Wlewam 100 ml do szklanki i chowam do szafki. Mole spożywcze uciekają w popłochu. Po 3 dniach mam spokój z molami. Sposób na pozbycie się moli spożywczych

Jak wyglądają mole spożywcze? Sprawdź, czy zadomowiły się w Twojej kuchni

Mole spożywczej najczęściej pojawiają się w suchej żywności. Często możesz przynieść je ze sklepu wraz z ryżem, kaszą lub mąką. W takim przypadku od razu pozbądź się całego opakowania produktu. Nie nadaje się one już do spożycia, a im szybciej pozbędziesz się pojedynczych szkodników tym mniejsze ryzyko, że zalegną się one w Twojej kuchni. Mole spożywcze w żywności pozostawiają po sobie delikatną nić przypominającą pajęczynę, a same szkodniki przypominają niewielkie ćmy.

Jak się pozbyć moli spożywczych?

Przede wszystkim, gdy zobaczysz fruwające owady, wyjmij wszystko z szafek i pojemników w kuchni i dokładnie je przejrzyj. Niestety, produkty, w których zagnieździły się mole, trzeba wyrzucić, bo nie nadają się do jedzenia. W sklepach znajdziesz specjalne, samoprzylepne łapki na mole spożywcze. Działają one na podobnej zasadzie co lepy na muchy. Istnieje również wiele domowych sposobów na mole spożywcze. Z pomocą przychodzi, jak zawsze niezawodny, ocet. Mole nie lubią jego zapachu. Jest dla nich drażniący i sprawia, że samice nie składają jaj w miejscach, gdzie wyczuwalna jest jego woń. Jeżeli nie przeszkadza Ci zapach octu, możesz umieścić miseczkę z nim w szafce, by szkodniki się w niej potopiły. Mole spożywcze nie lubią także zapachu aromatu waniliowego. Przygotuj watę nasączoną zapachem wanilii, a następnie włóż do szafki, w której żerują mole spożywcze. Aby zapobiegać pojawieniu się moli spożywczych w kuchni warto przechowywać suchą żywność w specjalnych pojemnikach. Pamiętaj, że mole mogą przegryźć torebki foliowe lub papier, więc najlepsze będą opakowania plastikowe lub szklane.