Owady w kuchni

Wścibskie muszki owocówki zaatakowały twoją kuchnię? Wlej do szklanki, wymieszaj i postaw przy owocach. Owady znikną po 4 godzinach. Sposób na muszki owocówki

Muszki owocówki opanowały Twoją kuchnię? Lato to okres, kiedy te małe owady zamieszkują w kuchni, oczywiście najczęściej w okolicy koszy z owocami. Jak się pozbyć muszek owocówek? Niestety te małe owady potrafią być bardzo uciążliwe i trudne do wytępienia. Dlatego, gdy zobaczę je w swojej kuchni wlewam do szklanki ten płyn delikatnie mieszam i stawiam w okolicy koszy z owocami. Owocówki znikają już po 4 godzinach.