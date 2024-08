Zalewam wrzątkiem i po 30 minutach wlewam do doniczki. Ziemiórki wynoszą się w popłochu i już nie wracają. Sposób na pozbycie się ziemiórek

Zalewam wrzątkiem i po 30 minutach wlewam do doniczki. Ziemiórki wynoszą się w popłochu

Ziemiórki to małe muszki, które atakują rośliny doniczkowe. Dorosłe osobniki latają wokół rośliny i z łatwością przenoszą się na kolejne kwiaty w domu. Co gorsze - larwy ziemiórek najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych lub ogrodowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie roślina marnieje i obumiera. Tych małych szkodników naprawdę ciężko się pozbyć, gdyż nie da się ocenić, w ilu roślinach doniczkowych się rozwijają. Dlatego, gdy zobaczę małe muszki unoszące się nad ziemią w przynajmniej jednej doniczce, to od razu działam. Przygotowuję intensywny napar z koszyczków rumianku i podlewam nim wszystkie rośliny doniczkowe w swoim domu. Taki zabieg powtarzam potem 2 razy w odstępach 4-7 dni.

Naturalny sposób na ziemiórki. Jak go przygotować?

Przegotowanie tego naturalnego preparatu na ziemiórki jest naprawdę proste. Około 100 g koszyczków rumianku (oczywiście zależy, na ile roślin potrzebuję tego naparu) zalewam 1 litrem wrzątku i czekam 30 minut. Po tym czasie przecedzam, a płynny i oczywiście chłodnym naparem, podlewamy rośliny w okolicy ich łodyg. Już po 2 tygodniach po ziemiórkach nie ma ani śladu. Ważne jest oczywiście, aby naparem z rumianku podlać wszystkie rośliny doniczkowe w swoim domu.

Jak pozbyć się ziemiórek z roślin doniczkowych?

Oczywiście istnieje wiele innych sposobów na pozbycie się ziemiórek z roślin doniczkowych. Kolejnym godnym polecenia jest napar z czosnku. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj, aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Ziemiórki znikną raz na zawsze.

Zapobieganie ziemiórkom. Ważne zasady

Do zwalczania ziemiórek w domu można oczywiście zastosować środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.