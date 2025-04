Stało się! Jest nowy Thermomix. Ile kosztuje?

Stymulujący nawóz do hortensji na grube korzenie i duże kwiaty. Wylej to wokół krzewu, a hortensja obrodzi kwiatami i będzie pancernie odporna na choroby

Nowoczesne funkcjonalności

Thermomix® TM7 to szereg nowych funkcji i trybów, dzięki którym korzystanie z urządzenia jest jeszcze bardziej intuicyjne, ergonomiczne i przyjemne. Jedną z najważniejszych nowości jest tryb Otwartego Gotowania, który umożliwia przygotowywanie potraw bez pokrywy i bez ruchu noża miksującego. Dzięki temu można przygotowywać delikatne dania, takie jak pulpety, owoce morza czy sosy, które wymagają jedynie okazjonalnego mieszania kopystką. To rozwiązanie łączy zalety tradycyjnego gotowania z precyzyjną kontrolą temperatury i czasu, jaką oferuje Thermomix®. Kolejną innowacją jest ulepszony tryb Rumienienia – teraz w dwóch wariantach: delikatnym i intensywnym. Co istotne, funkcja ta jest teraz dostępna również w trakcie gotowania manualnego, co daje użytkownikowi większą kontrolę nad teksturą i smakiem potraw. Dzięki temu można uzyskać idealnie przypieczone mięso i chrupiące warzywa bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń.

Wydajność i ekologia

Model TM7 wyposażono w mocniejszy silnik o mocy 1800 W (w porównaniu do 1500 W w TM6), co zapewnia większą wydajność i szybsze przygotowywanie potraw. Jednocześnie, dzięki nowej konstrukcji, silnik pracuje znacznie ciszej, co podnosi komfort użytkowania, szczególnie podczas dłuższego gotowania. Zakres prędkości obrotowej został rozszerzony i wynosi teraz od 40 do 10700 obr./min (w TM6 było to 100-10700 obr./min). Obniżenie minimalnych obrotów pozwala na delikatniejsze mieszanie składników, co jest szczególnie przydatne przy przygotowywaniu sosów i kremów. Choć pojemność naczynia miksującego pozostała bez zmian (2,2 l), to przystawka Varoma® w nowym modelu jest znacznie bardziej pojemna - aż 6,8 l w porównaniu do 4,7 l w TM6. Oznacza to wzrost o 45% z wkładem Varomy i 25% bez niego. Ta zmiana pozwala przygotować większe porcje potraw na parze na raz. Dzięki ulepszonym parametrom technicznym nowy model Thermomix® TM7 charakteryzuje się znacznie lepszą efektywnością energetyczną niż jego poprzednik. Izolacja termiczna naczynia miksującego skuteczniej utrzymuje ciepło, co z kolei przekłada się na niższe zużycie energii podczas gotowania. Testy producenta wykazały, że przy typowym, codziennym użytkowaniu, TM7 zużywa średnio o 15% mniej energii elektrycznej niż TM6 przy tych samych zadaniach. Co więcej, nowe algorytmy sterowania temperaturą umożliwiają bardziej precyzyjne zarządzanie mocą grzewczą, eliminując niepotrzebne zużycie energii.

Personalizacja i intuicyjny interfejs

Thermomix® TM7 wyróżnia się 10-calowym ekranem dotykowym, znacząco większym od 6,8-calowego w TM6. Wykonany jest z hartowanego szkła o grubości 4 mm, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość i odporność na zarysowania, uderzenia oraz uszkodzenia mechaniczne. Większy wyświetlacz znacznie poprawia czytelność przepisów i ustawień, ułatwiając korzystanie z urządzenia osobom w każdym wieku, również w trudnych warunkach oświetleniowych. Co ważne, precyzyjne sterowanie dotykowe działa niezawodnie nawet przy mokrych czy tłustych dłoniach.Nowy model wprowadza możliwość personalizacji ekranu głównego i konta użytkownika. Użytkownicy mogą dostosować swój ekran startowy do swoich potrzeb, wybierając spośród trzech dostępnych szablonów: codziennych inspiracji, zaplanowanych przepisów, zakładek lub skrótów do ulubionych funkcji. Ta funkcjonalność, niedostępna wcześniej, pozwala na stworzenie naprawdę spersonalizowanego doświadczenia kulinarnego. Innowacyjną funkcją jest także inteligentne ważenie składników. System sam rozpoznaje wagę kolejnych składników z listy i sam je odhacza, co znacznie przyspiesza proces przygotowywania potraw i eliminuje ryzyko błędu. Jest to szczególnie przydatne przy złożonych przepisach z wieloma składnikami. TM7 oferuje bardziej intuicyjną funkcję gotowania z ustawieniami. Interaktywne animacje na ekranie urządzenia, w czasie rzeczywistym odzwierciedlają wykonywane czynności. Dzięki nim nawet początkujący użytkownicy mogą z łatwością podążać za przepisem, widząc krok po kroku, jak powinien wyglądać każdy etap przygotowania potrawy. Model wyposażono również w innowacyjny mechanizm blokady noża miksującego, który ułatwia zarówno montaż, jak i demontaż noża miksującego w szybki i bezpieczny sposób. Dodatkowo, inteligentna pokrywa automatycznie blokuje się przy obrotach powyżej 2, co minimalizuje ryzyko przypadkowego otwarcia podczas pracy urządzenia.

Cookidoo® jeszcze bliżej użytkownika

Platforma Cookidoo®, zawierająca ponad 100 000 przepisów z całego świata, w tym ponad 6 tys. w języku polskim, stanowi integralną część systemu Thermomix®. W przypadku TM7, integracja z Cookidoo® została znacząco usprawniona. Użytkownicy mogą jeszcze łatwiej poszukiwać kulinarnych inspiracji, zarządzać ulubionymi przepisami, planowaniem posiłków i abonamentem z poziomu ekranu TM7, po połączeniu z Cookidoo®. Zmiany zaszły również w wyglądzie samej platformy. Nowa szata graficzna oraz bardziej intuicyjny układ treści oferują jeszcze większą personalizację, przenosząc indywidualnie dopasowane do użytkownika przepisy na pierwszy plan.

Innowacyjna stylistyka

Nowy Thermomix® TM7 to design jak nigdy dotąd! Urządzenie prezentuje wyrafinowane połączenie formy i funkcji. Czarna, płaska i ergonomiczna baza stanowi eleganckie tło dla 10-calowego dotykowego ekranu i podstawę dla naczynia miksującego w teksturowanej obudowie. Ta charakterystyczna faktura nie jest tylko elementem estetycznym. Zapewnia bowiem dodatkową izolację cieplną, utrzymując idealną temperaturę potrawy przez dłuższy czas i redukując straty energii. Wybór czarnej kolorystyki to również nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim świadome działanie proekologiczne firmy. Czarne komponenty umożliwiają włączenie do produkcji znacznie większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu, co istotnie zmniejsza ślad węglowy produktu. Jest to wyraźny wyraz zaangażowania firmy Vorwerk w zrównoważony rozwój i odpowiedzialną produkcję. Co więcej, ciemna kolorystyka nadaje urządzeniu ponadczasowej elegancji, dzięki czemu TM7 doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz – od minimalistycznych, przez skandynawskie, po industrialne. Może stanowić subtelny, acz wyrazisty element wystroju kuchni, który nie zdominuje przestrzeni, lecz harmonijnie ją uzupełni.

Nowa, bardziej kompaktowa konstrukcja

Wraz ze zmianą wyglądu urządzenia, zmienił się również jego rozmiar. Wraz z naczyniem miksującym osiąga ono wymiary 25,3 x 40,5 x 33,6 cm, które oferują szereg korzyści ergonomicznych. Bardziej płaska i wydłużona baza zapewnia lepszą stabilność urządzenia na blacie, a jej niższa wysokość ułatwia dostęp do naczynia miksującego z każdej strony. Zmieniony kształt sprawia również, że urządzenie zajmuje mniej miejsca w pionie, co może być istotne w przypadku kuchni z wiszącymi szafkami nad blatem. Co ciekawe, mimo zmiany wymiarów, TM7 waży nieco mniej niż jego poprzednik - 7,6 kg w porównaniu do 7,7 kg w przypadku TM6. Ta różnica, choć niewielka, znacząco ułatwia manewrowanie urządzeniem. Dzięki wbudowanej stopce przesuwnej sprzęt można łatwo i szybko przesuwać po powierzchni blatu.

Zawartość zestawu i kompatybilność akcesoriów

W podstawowym zestawie Thermomix® TM7 znajdziemy: bazę urządzenia z 10-calowym ekranem dotykowym, naczynie miksujące o pojemności 2,2 l i jego obudowę z izolacją, nóż miksujący z innowacyjnym systemem blokowania, inteligentną pokrywę (wykrywaną przez urządzenie w trakcie gotowania), przystawkę Varoma®, motylek, koszyczek, unowocześnioną kopystkę oraz powitalną kolekcję przepisów, która pojawi się na urządzeniu po pierwszym połączeniu z Internetem, oraz bezpłatny 3-miesięczny abonament Cookidoo®. Urządzenie sprzedawane jest razem z interaktywnym e-bookiem powitalnym, który prowadzi użytkownika krok po kroku przez kulinarną podróż z Thermomix® TM7. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do TM6, który oferował książkę podstawową w wersji papierowej, TM7 stawia na cyfrową formę materiałów, co wpisuje się w proekologiczną filozofię marki.Dla osób, które posiadają już wcześniejszy model Thermomix® i rozważają zmianę na TM7, kwestia kompatybilności akcesoriów jest niezwykle istotna. Do TM7 pasować będzie nóż miksujący z TM6 (ale nie z TM5), motylek (z TM5 i TM6), Thermomix® Sensor (z TM6), oraz osłona noża miksującego 2.0 z funkcją obierania (z TM5 i TM6).

Dlaczego warto wybrać TM7?

Thermomix® TM7 to znacznie więcej niż urządzenie kuchenne – to kompletny system, który rewolucjonizuje sposób gotowania. Łącząc zaawansowaną technologię, intuicyjny interfejs i elegancki design, TM7 oferuje niezrównane doświadczenie kulinarne. Za cenę 6669 zł użytkownicy otrzymują urządzenie, które może zastąpić kilkanaście innych sprzętów kuchennych, oszczędzając nie tylko miejsce, ale również czas i energię. Z mocniejszym i cichym silnikiem, większym ekranem, nowymi trybami gotowania i możliwością personalizacji, TM7 dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika jak nigdy dotąd. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kucharzem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z gotowaniem, Thermomix® TM7 zainspiruj Cię do odkrywania nowych smaków i technik kulinarnych, sprawiając, że każdy posiłek stanie się wyjątkowym doświadczeniem.